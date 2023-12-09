إلقاء القبض على معتدين في السعودية بعد تداول مقطع فيديو لاعتداء على شاب

تداول رواد السوشيال ميديا في السعودية مقطع فيديو يوثق اعتداء مجموعة من الشباب على شاب سعودي، ذلك آثار استفزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بإلقاء القبض على هؤلاء الشباب بأسرع وقت وتشديد عقوبتهم نظرًا لما قاموا به.

إلقاء القبض على معتدين في السعودية بعد تداول مقطع فيديو لاعتداء على شاب - مصدر الصورة: موقع العربية الإخباري

الأمن العام on X: “🎥 | دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية وشرطة مدينة الدمام تقبضان على (5) أشخاص لاعتدائهم على آخر. https://t.co/6TwrxW7TLK” / X (twitter.com)

انتشار سريع لفيديو الاعتداء

الحادث تسبب في غضب العديد من الأشخاص مما ساعد في انتشار الفيديو، وذلك لحث رجال الأمن على سرعة القبض على المعتدين، وبالفعل كثفت الجهات المعنية جهودها وتم القبض على المتهمين.

تفاصيل القبض على المعتدين

تمكنت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شرطة مدينة الدمام من القبض على (خمسة) أشخاص ظهروا في المحتوى المرئي وقد اعتدوا بالضرب على شخص آخر وتم إيقافهم وأحيلوا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

بعد إلقاء القبض على المتهمين، أشاد جميع رواد التواصل بدور الأجهزة الأمنية الفعال في توفير الأمن وأكدوا على أهمية العمل الجماعي المشترك بين جميع الأجهزة لضمان سرعة الاستجابة.

كما أشاروا إلى أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين لرصد الجرائم وضبط المتهمين بشكل أسرع وأهمية الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات.