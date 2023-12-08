إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة: الربيعة يؤكد عزم الحكومة على محاسبة المخالفين وتحقيق تجربة مثالية لضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قراراً هاماً يتعلق بإلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة بسبب انتهاكها للالتزامات المفروضة عليها تجاه المعتمرين وتقديم الخدمات المطلوبة بشكل غير ملائم، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة.

شعار وزارة الحج والعمرة–المصدر: حساب وزارة الحج والعمرة، على الفيس بوك

وفي سياق هذا الإعلان، أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، قرار الحكومة على عدم التهاون في محاسبة أي شخص أو شركة تنتهك التعليمات والقوانين المنظمة، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو تحقيق تجربة مثالية لضيوف الرحمن خلال أداء مناسك العمرة والحج.

نظرًا للتقصير في بعض الالتزامات، والتهاون في تقديم الخدمات، الوزارة تعلن إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة.#في_القلب_يا_مكة pic.twitter.com/GOzSaa72ej — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) December 8, 2023

وأوضح الربيعة في تصريحاته أن راحة وخدمة ضيوف الرحمن تأتي على رأس أولويات الحكومة، حيث تعمل بكل جهد لضمان تقديم خدمات متفوقة ومريحة للمعتمرين والحجاج، وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد الشركات المخالفة، مع إحالتها للجهات المعنية للنظر في المخالفات المرتكبة وتطبيق العقوبات المناسبة حسب الأنظمة المعمول بها.

راحة وخدمة ضيوف الرحمن أولوية قصوى لن نتهاون في محاسبة أيّ شخص أو شركة، فنحن نهدف لتحقيق تجربة مثاليّة؛ لكلّ معتمر وحاج. https://t.co/VRQxNw4spO — توفيق الربيعة (@tfrabiah) December 8, 2023

وجاء هذا القرار بعد تلقي وزارة الحج والعمرة عدة شكاوى من المعتمرين بشأن تقصير بعض شركات العمرة في تقديم الخدمات المناسبة والتعامل بشكل غير لائق، وتهدف الوزارة من خلال إلغاء تراخيص هذه الشركات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان تجربة مريحة ومميزة للمعتمرين والحجاج.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة السعودية لتعزيز الشفافية والجودة في قطاع العمرة، وتأكيداً على التزامها بتوفير تجربة سلسة ومريحة للمعتمرين والحجاج، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها لمحاسبة الشركات المخالفة وتطبيق العقوبات المناسبة، بهدف ضمان تحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على سمعة المملكة العربية السعودية كوجهة مرموقة لأداء المناسك.

ويعكس هذا القرار حزم الحكومة في التعامل مع أي تجاوزات تحدث في قطاع العمرة، وتأكيداً على رغبتها في تحقيق تجربة مثالية للمعتمرين والحجاج، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين جودة الخدمات والتأكيد على أهمية التزام الشركات المرخصة بتقديم خدمات عالية الجودة والمطابقة للمعايير الرسمية.

وبهذه الخطوة، تستمر الحكومة السعودية في تعزيز ثقة الحجاج والمعتمرين في خدمات العمرة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة مرموقة لأداء المناسك، وتعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وتعزيز عملية إدارة المشاعر الدينية بكفاءة ومهنية.

وبهذا الإجراء، تؤكد السلطات السعودية التزامها بتقديم الخدمات المتميزة والراحة للمعتمرين والحجاج، وتعزز سمعة المملكة العربية السعودية كمرجعية عالمية لأداء المناسك، وتحرص على تحقيق تجربة مريحة ومثلى لكل ضيف للرحمن يأتي إلى البلاد المقدسة لأداء فريضة العمرة أو الحج.