إلغاء التصريح: وزارة الحج والعمرة السعودية تناشد المعتمرين

قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بمناشدة جميع المعتمرين بضرورة الإلتزام بالمواعيد والحضور في المواعيد المحددة بالتصريح.

من ناحية أخرى فقد ذكرت الوزارة السعودية، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أنه يجب”عند الشروع في أداء العمرة أن تتأكد أخي المعتمر من أن تحرص على الحضور في الموعد الذي تم تحديده من خلال ما ورد بالتصريح”، منوهة على أن “الإلتزام بالمواعيد المحددة يضمن لك الفرصة لأداء العمرة”.

وقد صرحت الوزارة قائلة: “وفي حال أن الشخص لم يتمكن من أن يأتي في الموعد المحدد له فيمكنه إلغاء التصريح و يقوم بحجز ميعاد جديد.