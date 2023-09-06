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“عاجل” إغلاق طريق جدة – المدينة المنورة بشكل مؤقت بدءً من هذا الوقت

إسلام إبراهيم محمد

بحلول مساء اليوم (الأربعاء) 21 صفر 1445 هجري المُوافق 6 سبتمبر 2023 ميلادي تم الإعلان من قِبل “أمانة جدة” بالمملكة العربية السعودية بالاشتراك مع “الإدارة العامة للمرور” بجدة، عن القيام بإغلاق طريق جدة – المدينة المنورة بشكل مؤقت، وسوف يتم الإغلاق تحديداً بين شارع عمر عبدالجبار شمالاً وشارع قريش جنوباً.

إغلاق طريق جدة – المدينة

بسبب تنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة إغلاق طريق جدة - المدينة.. المصدر: واس

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متى يتم إغلاق طريق جدة – المدينة المنورة؟

على صعيد آخر أيضاً تم الإشارة إلى أن أنه سوف يتم عمل التحويلات المرورية بعد غلق الطريق بدءً من يوم غد في تمام الساعة الـ 03:00 صباحاً إلى يوم الجمعة القادمة الساعة الـ 11:00 صباحاً، وتم التنويه إلى أن سبب إغلاق الطريق هو لتنفيذ المشروع الخاص بـ”جسر المشاة”.

من جانبها أيضاً قامت “أمانة جدة” بالتنويه على قائدي المركبات بضرورة إتباع الطُرق البديلة التي تتمثل في:

  • التحويلة المرورية التي تتواجد قبل المشروع وبعده.
  • استخدام الطريق للمُتجهين شمالاً وهو طريق الخدمة الذي يصل بشارع قريش.
  • للمتجهين جنوباً يتم استخدام طريق الخدمة الذي يؤدي إلى شارع عمر عبدالجبار.
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إسلام إبراهيم محمد

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