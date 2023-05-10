إغلاق طريق الملك فهد بالاتجاهين.. وهيئة الطرق تكشف التفاصيل ومدة الغلق فيديو

أعلنت منذ قليل الهيئة العامة للطرق بالمملكة العربية السعودية إغلاق طريق الملك فهد مع طريق الأمير سلطان في الخبر بالمنطقة الشرقية، وأكدت الهيئة أنه سوف يتم إغلاق الاتجاهين بالطريق الرئيسي ابتداء من صباح يوم الجمعة القادم الموافق 12 مايو 2023، وعلى جميع المواطنين والمقيمين في تلك المنطقة اختيار الطرق البديلة عند السفر.

غلق طريق الملك فهد

وأشارت الهيئة من خلال تدوينه هامة لها صباح اليوم عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى بدء أعمال إصلاح جسور تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سلطان بالخبر.

وأكدت الهيئة العامة للطرق أنه سوف يتم إغلاق الطريق الرئيسي بالاتجاهين ابتداءً من يوم الجمعة القادم الموافق 12 مايو 2023، كما أوضحت أن عملية الغلق سوف تستمر لمدة عشرة أيام.

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البدء بأعمال إصلاح جسور تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سلطان بالخبر، حيث سيتم إغلاق الطريق الرئيسي بالاتجاهين ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 2023/5/12م، ولمدة 10 أيام من تاريخ الإغلاق.#الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/NIlT2scqqk — الهيئة العامة للطرق | Roads General Authority (@RGAsaudi) May 10, 2023

حرصت الهيئة على نشر البيان عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من أجل رفع العبء عن المواطنين والوافدين على أراضي تلك المنطقة، من أجل تغير خطوط السير أثناء السفر، واختيار الطرق البديلة.