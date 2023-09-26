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القطيف.. إغلاق طريق الملك عبد العزيز على مراحل

نجوى جابر

تسعى كافة الجهات المسؤولة في كافة مُدن المملكة العربية السعودية لتطوير جميع الطرق والجسور لكي تضمن سير المركبات بشكل جيد ولمنع الاصطدام خشيةً على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث أعلنت بلدية القطيف عن إغلاق طريق الملك عبدالعزيز على عدة مراحل، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

إغلاق طريق الملك عبد العزيز

شعار بلدية القطيف المصدر: جوجل

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بلدية القطيف

أعلنت الجهات المسؤولة بالتعاون مع مرور القطيف عن بدء أعمال تطوير شارع الملك عبدالعزيز وسيتم الإغلاق على عدة مراحل بدءً من يوم الثلاثاء القادم 11 ربيع الأول لعام 1445 وهذا يوافق بالتاريخ الميلادي 26 سبتمبر لعام 2023م، ابتداءً من تقاطع شارع الرياض وحتى تقاطع شارع شمال الناصرة.

تجدر الإشارة في حال إعلان الجهة المسؤولة عن موعد افتتاح الطريق عقب الإنتهاء من الأعمال التطويرية سنوفيكم به.

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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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