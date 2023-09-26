القطيف.. إغلاق طريق الملك عبد العزيز على مراحل

تسعى كافة الجهات المسؤولة في كافة مُدن المملكة العربية السعودية لتطوير جميع الطرق والجسور لكي تضمن سير المركبات بشكل جيد ولمنع الاصطدام خشيةً على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث أعلنت بلدية القطيف عن إغلاق طريق الملك عبدالعزيز على عدة مراحل، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

شعار بلدية القطيف المصدر: جوجل

بلدية القطيف

أعلنت الجهات المسؤولة بالتعاون مع مرور القطيف عن بدء أعمال تطوير شارع الملك عبدالعزيز وسيتم الإغلاق على عدة مراحل بدءً من يوم الثلاثاء القادم 11 ربيع الأول لعام 1445 وهذا يوافق بالتاريخ الميلادي 26 سبتمبر لعام 2023م، ابتداءً من تقاطع شارع الرياض وحتى تقاطع شارع شمال الناصرة.

#واحة_التنمية 🇸🇦 تنويه 🚧

تعلن #بلدية_القطيف بالتعاون مع #مرور_القطيف عن بدء أعمال تطوير شارع الملك عبدالعزيز ، ابتداء من تقاطع شارع الرياض وحتى تقاطع شارع شمال الناصرة، وسيتم الإغلاق على مراحل ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم ١١ ربيع الأول ١٤٤٥هـ الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣م. pic.twitter.com/neBD6QPHns — بلدية محافظة القطيف (@qatif_mun) September 25, 2023

تجدر الإشارة في حال إعلان الجهة المسؤولة عن موعد افتتاح الطريق عقب الإنتهاء من الأعمال التطويرية سنوفيكم به.