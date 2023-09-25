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“بين تقاطعين ولأعمال التطوير” إغلاق جزئي لطريق الملك خالد بحفر الباطن

نجوى جابر

تسعى الحكومة السعودية بشكل مستمر لتطوير جميع الطرق والجسور في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية لتوفير طُرق جيدة، حيث أعلنت الأمانة العامة بحفر الباطن عن إغلاق جزئي لطريق الملك خالد مما دفع الكثيرين للبحث حول سبب هذا القرار بالإضافة إلى موعد الغلق وهذا ما سنتطرق إليه.

- صورة 1 - "بين تقاطعين ولأعمال التطوير" إغلاق جزئي لطريق الملك خالد بحفر الباطن

شعار أمانة حفر الباطن المصدر: جوجل

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أمانة حفر الباطن

أعلنت الأمانة عبر منصة اكس عن إغلاق طريق الملك خالد من تقاطع الملك عبدالعزيز حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد وذلك من أجل البدء بالأعمال التطويرية وذلك بدءً من اليوم الموافق الإثنين 25 سبتمبر لعام 2023 مع التنسيق مع مرور حفر الباطن.

وتجدر الإشارة إلى أنها لم تُحدد موعد الإنتهاء من هذه الأعمال.

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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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