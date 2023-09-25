“بين تقاطعين ولأعمال التطوير” إغلاق جزئي لطريق الملك خالد بحفر الباطن
تسعى الحكومة السعودية بشكل مستمر لتطوير جميع الطرق والجسور في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية لتوفير طُرق جيدة، حيث أعلنت الأمانة العامة بحفر الباطن عن إغلاق جزئي لطريق الملك خالد مما دفع الكثيرين للبحث حول سبب هذا القرار بالإضافة إلى موعد الغلق وهذا ما سنتطرق إليه.
أمانة حفر الباطن
أعلنت الأمانة عبر منصة اكس عن إغلاق طريق الملك خالد من تقاطع الملك عبدالعزيز حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد وذلك من أجل البدء بالأعمال التطويرية وذلك بدءً من اليوم الموافق الإثنين 25 سبتمبر لعام 2023 مع التنسيق مع مرور حفر الباطن.
تعتزم وكالة #أمانة_حفرالباطن للمشاريع ممثلة بإدارة الإشراف والتنفيذ وبالتنسيق مع مرور #حفرالباطن إغلاق طريق الملك خالد من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز ولغاية تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد وذلك للبدء بأعمال التطوير. pic.twitter.com/qPGvlAMZhy
— أمانة حفر الباطن (@HafrbatinAmana) September 24, 2023
وتجدر الإشارة إلى أنها لم تُحدد موعد الإنتهاء من هذه الأعمال.