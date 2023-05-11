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“الهيئة العامة للطرق” تُعلن إغلاق تقاطع طريق الملك فهد بالخبر لصيانة الجسور بدءً من هذا الموعد..

نجوى جابر

الهيئة العامة للطرق تُعلن عن أي تعديلات ستقوم بها لكي تُمكن المواطنين والمقيمين من التعرف على الطرق البديلة حتى تتلاشى عدم توقف سيرهم، حيث تسعى لتطوير الطرق والجسور لكي تتلاشى الحوادث والازدحام للحفاظ على سلامتهم، والجدير بالذكر أنها تبذل قصارى جهدها لكي تعمل على إصلاحها بشكل مستمر، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل.

تقاطع طريق الملك فهد بالخبر

الهيئة العامة للطرق

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الهيئة العامة للطرق أعلنت عن إغلاق تقاطع طريق الملك فهد بالخبر مع طريق الأمير سلطان، وإغلاق الطريق الرئيسي بالاتجاهين غدًا وهو يوم الجمعة الموافق 12 مايو لعام 2023 وسوف يستمر هذا الإغلاق لمدة 10 أيام وذلك للقيام بأعمال إصلاح جسور التقاطع، كما نوهت إلى أن عمليات الإصلاح تشمل ما يلي:

  • تشمل عمليات الإصلاح كلاً من استبدال فواصل التمدد.
  • تنفيذ أعمال العزل مع صيانة السطح الأسفلتي بطول واحد كم.

والجدير بالذكر أنه سيتم إغلاق الطريق الرئيسي وإغلاق الإشارة المرورية أسفل الجسر كما أوضحت إنه سيتم إغلاق حركة السير على الطريق باتجاه الدمام وكذلك الخبر مع تحويل الحركة قبل التقاطع إلى طريق الخدمة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، وأشارت إلى إن التجه لطريق الأمير سلطان شرقًا سيتم تحويله إلى شارع القدس وصولا إلى طريق الملك فهد وأيضًا الدوران من خلال جسر الملك سلمان.

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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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