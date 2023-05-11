“الهيئة العامة للطرق” تُعلن إغلاق تقاطع طريق الملك فهد بالخبر لصيانة الجسور بدءً من هذا الموعد..

الهيئة العامة للطرق تُعلن عن أي تعديلات ستقوم بها لكي تُمكن المواطنين والمقيمين من التعرف على الطرق البديلة حتى تتلاشى عدم توقف سيرهم، حيث تسعى لتطوير الطرق والجسور لكي تتلاشى الحوادث والازدحام للحفاظ على سلامتهم، والجدير بالذكر أنها تبذل قصارى جهدها لكي تعمل على إصلاحها بشكل مستمر، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل.

الهيئة العامة للطرق

الهيئة العامة للطرق أعلنت عن إغلاق تقاطع طريق الملك فهد بالخبر مع طريق الأمير سلطان، وإغلاق الطريق الرئيسي بالاتجاهين غدًا وهو يوم الجمعة الموافق 12 مايو لعام 2023 وسوف يستمر هذا الإغلاق لمدة 10 أيام وذلك للقيام بأعمال إصلاح جسور التقاطع، كما نوهت إلى أن عمليات الإصلاح تشمل ما يلي:

تشمل عمليات الإصلاح كلاً من استبدال فواصل التمدد.

تنفيذ أعمال العزل مع صيانة السطح الأسفلتي بطول واحد كم.

تعلن #الهيئة_العامة_للطرق عن البدء بأعمال إصلاح جسور تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سلطان بالخبر، حيث سيتم إغلاق الطريق الرئيسي بالاتجاهين ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 2023/5/12م، ولمدة 10 أيام من تاريخ الإغلاق. pic.twitter.com/jri7gsKRJj — أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) May 11, 2023

والجدير بالذكر أنه سيتم إغلاق الطريق الرئيسي وإغلاق الإشارة المرورية أسفل الجسر كما أوضحت إنه سيتم إغلاق حركة السير على الطريق باتجاه الدمام وكذلك الخبر مع تحويل الحركة قبل التقاطع إلى طريق الخدمة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، وأشارت إلى إن التجه لطريق الأمير سلطان شرقًا سيتم تحويله إلى شارع القدس وصولا إلى طريق الملك فهد وأيضًا الدوران من خلال جسر الملك سلمان.