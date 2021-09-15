إعلان|| وظائف الجامعة الإسلامية للسعوديين 2021

انطلاقا مما تقوم به المملكة من توظيف الشباب واستغلال الثروات البشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي على جميع الأصعدة و بدعم من خادم الحرمين الشريفين فقد أعلنت الجامعة الإسلامية اليوم بدء التقديم للوظائف الشاغرة بها والمطلوبة على وجه السرعة ويتم التقديم للمسابقة الوظيفية لمن ينطبق عليهم الشروط لسرعة البدء في العمل تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد وذلك حسب الشروط العلمية والعملية لكل وظيفه مطلوبة وتم تحديد موعد التقديم ليبدأ فى السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري لهذا العام ويستمر إلى الثاني والعشرون من نفس الشهر.

وظائف الجامعة الإسلامية للسعوديين

ويتم التقديم على الوظائف الآتية :

الوظيفة العنصر الوحدة الإدارية المؤهل المطلوب المستوى محاسب رجال وحدة الشئون المالية بكالوريوس تخصص محاسبة التأمينات الاجتماعية إدارة مشاريع رجال وحدة الاستثمار بكالوريوس هندسة التأمينات الاجتماعية مسئول إسكان طلاب رجال وحدة إسكان الطلاب بكالوريوس ( علم نفس – شريعة – علم اجتماع ) التأمينات الاجتماعية مسئول خدمات إلكترونية رجال الإدارة التنفيذية بكالوريوس حاسب آلي التأمينات الاجتماعية

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف

يتم تجهيز المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة PDF وهى كالتالي :

صورة البطاقة الشخصي

صورة شخصية

صورة مصدقة من المؤهل العلمي

شهادات الخبرة إن وجدت بحيث لا تقل خبرتهم عن 3 سنوات عمل في الجامعات السعودية والتعامل مع طلاب المنح إن وجدت

برنت التأمينات الاجتماعية

رابط التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية للسعوديين

ويتم تقديم الوثائق على الموقع من خلال الرابط “وظائف الجامعة الإسلامية للسعوديين” لاستكمال إجراءات التقديم للوظائف وتمنياتنا بالتوفيق والسداد لما فيه مصلحة الوطن