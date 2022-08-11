إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444

قامت وزارة الحرس الوطني بالإعلان عن نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444 لدورة الضباط الجامعيين، من خلال رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية الذي سوف نوضحه من خلال مقالنا، حيث تم فتح التقديم والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين، خلال الفترة من 27/11/1443 وحتى 1/12/1443، وقمت لجنة القبول بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وبعد انتهاء التسجيل قامت اللجنة بفحص الطلبات واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحديد المقبولين، وتم الإعلان من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الحرس الوطني والكلية، عبر تويتر عن نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444 مع توفير الرابط الرسمي لمعرفة النتيجة.

رابط نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية