إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444
قامت وزارة الحرس الوطني بالإعلان عن نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444 لدورة الضباط الجامعيين، من خلال رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية الذي سوف نوضحه من خلال مقالنا، حيث تم فتح التقديم والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين، خلال الفترة من 27/11/1443 وحتى 1/12/1443، وقمت لجنة القبول بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وبعد انتهاء التسجيل قامت اللجنة بفحص الطلبات واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحديد المقبولين، وتم الإعلان من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الحرس الوطني والكلية، عبر تويتر عن نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444 مع توفير الرابط الرسمي لمعرفة النتيجة.
رابط نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية
- أولاً قم بالدخول على الموقع الإلكتروني “kkmar.gov.sa“.
- ثم تقوم بإدخال رقم طلب التسجيل.
- بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية.
- ثم الضغط على نتائج دورة الضباط الجامعيين.
- سوف تظهر النتائج مباشرةً.
المستندات المطلوبة للمراجعة
- يجب طباعة استمارة التسجيل بالرقم المدون عليها.
- يلزم إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.
- إحضار المؤهل الجامعي مع صورة معتمده من الجهة المختصة.
- إذا حصل المتقدم على المؤهل من خارج المملكة يتم تقديم شهادة المعادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية.
- وجود صورة من دفتر العائلة وسجل الأسرة.
تعليمات الحضور
- يجب الحضور في الموعد المحدد للمراجعة والمذكور في النتائج الأولي للترشيح.
- عدم اصطحاب الهاتف المحمول.
- يلزم الحضور بالزي الرياضي الموحد.
مزايا القبول في كلية الملك خالد العسكرية
هناك عدة مزايا جعلت الكثير من المواطنين السعوديين يريدون التقديم في كلية الملك خالد العسكرية والمزايا تتمثل في الآتي:
- بدايةً يتم صرف مكافأة شهرية لكل طالب بما يساوي نصف راتب الملازم الأول.
- تقوم كلية الملك خالد العسكرية بتوفير السكن والمعيشة وكل ما يلزم الدراسة من مصروفات.
- توفر لهم أيضاً جميع الخدمات الخاصة بغسل الملابس والطعام وغيرها.
- تقوم الكلية بتوفير الزي الرسمي العسكري والملابس الرياضية.
- تتحمل الكلية جميع نفقات العلاج والتأمين الصحي لطلابها.
- تقوم كلية الملك خالد العسكرية بتوفير كافة التجهيزات العسكرية الخاصة بالتدريبات.
- أيضاً تقزم بمنح الطلاب بدلات انتقال وإعاشة في حالة إرسالهم إلى مناطق خارج المملكة السعودية.
مدة الدراسة في كلية الملك خالد العسكرية
- مدة الدراسة لدى الطلاب المقبولين في كلية الملك خالد العسكرية من حاملي الشهادة الجامعية تكون 29 أسبوع ويدرسون 23 مادة عسكرية ويُمنح المتخرج شهادة دورة تأهيل الضباط الجامعيين.
- بالنسبة لمدة الدراسة لدي حاملي الشهادة الثانوية تكون لمدة ثلاث سنوات موزعة على 6 فصول دراسية والتوزيع كالآتي:
- الفصل الدراسي: من 14 إلى 16 أسبوعا.
- ساعات الدراسة: 132 ساعة معتمدة، بحيث تؤهل الطالب للحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية.
- وبعد ذلك يتم تعيين المتخرج على رتبة ملازم.