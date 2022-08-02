إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب وللطالبات في كليات الرياض للجامعات الحكومية والتقنية 1444

يرغب الكثير من الطلاب في السعودية معرفة نتائج القبول الموحد في كليات الرياض للجامعات الحكومية والتقنية، وذلك من خلال الدخول على رابط نتائج القبول الموحد من خلال الحساب الإلكتروني للطالب أو الطالبة على بوابة القبول الموحد، ولكي يستعلموا عن نتائج الترشيح، وذلك بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الفرز على الرغبة الأولى، وفتح البوابة من أجل تأكيد القبول والتي سوف تستمر لمدة محددة بعدها يتم غلق التأكيد والإعلان عن نتيجة الترشيح النهائية قم جدول باقي المراحل لشغل الشواغر في الجامعات وكليات التقنية.

موعد الإعلان عن نتائج القبول الموحد للطلاب في الرياض

حيث يبحث العديد من الطلاب في كليات الرياض عن رابط نتائج القبول الموحد، والدخول إلى بوابة القبول الموحد في الجامعات السعودية وكليات التقنية في الرياض، وذلك بعد اكتمال أعمال الفرز الأولي للمتقدمين على الرغبة الأولى لكي يلتحقوا بالكليات والمعاهد في العام الدراسي الجديد 1444، وعلى حسب ما حددته لجنة القبول المركزي، فإن موعد الإعلان عن نتائج القبول الموحد سوف تكون كما هي موضحة في الجدول التالي:

جامعات بوابة القبول الموحد

حيث تحتوي بوابة القبول الموحد على العديد من الكليات المخصصة للطلاب أو للطالبات، وتحتوي بوابة القبول للطلاب في الرياض على الجامعات التالية: “كلية الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكلية الملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة” والكليات التقنية في منطقة الرياض، وتحتوي بوابة القبول الموحد للطالبات في الرياض الجامعات التالية: “الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية” والكلية التقنية.

رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع

حيث يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائج القبول الموحد عن طريق البوابة الإلكتروني للقبول المركزي في كليات التقنية وجامعات الرياض من هنا، والتي وف تجد بها كافة ستوفر المعلومات التي تخص نتائج ونسب القبول على الرغبة الأولى والتنويه عن الإجراءات اللاحقة التي سيقوم الطالب بتنفيذها حتى المباشرة في كليته خلال الفصل الدراسي الأول.

تأكيد القبول في بوابة القبول الموحد 1444

حيث بالفعل قد بدأت مرحلة الإعلان عن نتائج القبول الموحد، ولذلك يجب على الطالب الدخول على حسابة من بوابة القبول الموحد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكيد أو رفض نتيجة الترشيح الإلكتروني، وتستمر تلك الفترة حتى يوم الخميس القادم الموافق 6 من محرم 1444، في حدود الساعة 12 ظهراً، وذلك عبر الخطوات التالية: