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إعلان مواعيد مواعيد القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

آياتي خيري

‎كشفت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك الستار عن مواعيد القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1445 هـ، في البرامج الصباحية والمسائية.
وفي هذا السياق، قالت الإدارة أن التسجيل يبدأ من الغد وحتى يوم الخميس الموافق 3 / 4/ 1445هـ لبرامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات للفترتين الصباحية والمسائية ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

شعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني _ مصدر الصورة: صحيفة عكاظ

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي مرزوق البلوي أنه تم استحداث تخصص “إدارة الخدمات اللوجستية”في الكلية التقنية بأملج وتخصص “القوى الكهربائية” في الكلية التقنية بالوجه، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الإمكانات البشريّة وتوسيع نطاق منشآتها التدريبية, لمواكبة احتياجات سوق العمل وضمان الاتساق مع الإطار الوطني للمؤهلات.

وطالب البلوي الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب، مبيناً أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من الرابط التالي.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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