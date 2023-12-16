إعلان عن مناطق جديدة مهمة للطيور من هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية

قامت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالإعلان عن مناطق جديدة مهمة للطيور داخل حدودها، لكي تصبح واحدة من أهم وأكبر المحميات التي تضم مناطق مهمة للطيور حول العالم، كما حققت الهيئة إحدى مبادراتها المتمثلة في تسجيل منطقتي طريف وطبرجل على قائمة المناطق المهمة عالمياً للطيور.

الصورة من موقع صحيفة الجزيرة

إلى جانب توسيع النطاق الجغرافي لموقع جبال أجا لكي يضم المناطق الواقعة شمال حائل (جبال حبران وعرنان والمسمى)، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للمناطق المعترف بها من قبل المنظمة بيردلايف إنترناشونال (Birdlife international) والمعتمدة كمناطق ذات أهمية عالمية لحماية الطيور داخل المحمية الملكية خمس مناطق.

أنواع الطيور المسجلة في هيئة تطوير محمية الملك سليمان

وأكدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية على أنها قامت بتسجيل حوالي 290 نوعاً من الطيور البرية، وهذا يمثل نسبة 58% من إجمالي أنواع الطيور المسجلة في المملكة العربية السعودية، والبالغ عددها نحو 499 نوعاً، وتُوضح هذه النسبة أهمية المحمية الملكية بشكل كبير للأنواع المهاجرة والمقيمة من الطيور البرية، ومؤكدةً على أهمية موقعها وموائلها لجذب الطيور بكافة أنواعها.

موقع المحمية

كما تقع محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية على ممرات الهجرة الرئيسية للطيور في العالم، حيث تمثل الطيور المهاجرة نسبة 88% من إجمالي أنواع الطيور المسجلة في المحمية الملكية، بينما تمثل الطيور المقيمة نسبة 12%، وتظهر هذه النسب أهمية موقع المحمية الملكية كنقاط استراحة رئيسية للطيور المهاجرة بين قارات العالم، كما يظهر هذا التوازن البيئي أهمية الحفاظ على المحمية الملكية كموقع استراتيجي للطيور والمحافظة على التنوع الحيوي في المنطقة.

ولكن مع وجود هذا التنوع الحيوي الكبير في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، إلا أن هناك نحو 25 نوعاً من الطيور المسجلة في المحمية، سواء أكانت مهاجرة أو مقيمة، مدرجة على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، ويُظهر هذا الرقم الحاجة الماسة للمحافظة على هذه الأنواع المهددة والإسهام في تكاثرها لخلق تنوع حيوي عالمي.