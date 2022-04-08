إعلان جدول صلاة التراويح والتهجد بالمسجد النبوي رمضان ١٤٤٣

يحمل شهر رمضان المبارك هذا العام بشرى سارة لجميع المواطنين والمقيمين بالممكلة العربية السعودية، فبعد عامين من فرض قيود على الحجاج والمصريين في المسجد النبوي وداخل مكة بسبب الاحتياطات التي اتخذتها وزارة الحج والعمرة وسلطات المملكة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، عادت الامور لطبيعتها ورفعت معظم القيود المتعلقة بالحجاج والمصلين، حيث قررت السلطات رفع القيود المفروضة على مناسك العمرة التي ستقام هذا العام خلال شهر رمضان واستيعاب السعة الكاملة، ورفعت جميع المخاوف بشأن العلاقات الاجتماعية والتباعد بين المصلين وغيرها من القرارات.

صلاة التراويح في المسجد النبوي ٢٠٢٢

كما نعرف جميعا فإن صلاة العشاء والتراويح في المسجد النبوي لها نكهة خاصة، حيث يتوق جميع المسلمين من كل أنحاء العالم للصلاة في هذا المسجد المبارك، حيث تعادل الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة في أي مسجد آخر، كما أن صلاة التراويح من السنن المؤكدة التي أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقد أعلنت إدارة الأئمة والمؤذنين، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف السعودية، عن جدول الأئمة والمؤذنين الذين سيقيمون صلاة العشاء والتراويح في المسجد النبوي في رمضان هذا العام 1443، وذلك على الساعة 7:35 مساءً في المملكة، مع بعض الفروق الزمنية في المدينة، وستستمر الصلاة لمدة 35 دقيقة ويقودها مجموعة من كبار الأئمة الموجودين على الجدول الزمني: