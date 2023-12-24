إعلان تفاصيل وشعار نادي نيوم الرياضي ورئيسه التنفيذي

أعلنت إدارة مدينة “نيوم” عن الاسم والشعار الجديدين لـ “نادي الصقور الرياضي” بعد نقل ملكيته إليها، حيث تم تحويل مسماه إلى “نادي نيوم الرياضي”، وتم تعيين معاذ العوهلي رئيسًا تنفيذيًا للنادي، قادمًا من “نادي الاتفاق السعودي” في الدوري السعودي للمحترفين، الذي شغل فيه منصب الرئيس التنفيذي أيضًا.

نادي نيوم الرياضي _ مصدر الصورة: صحيفة سبق

وجاءت هذه الخطوة ضمن مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية، الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في يونيو الماضي، بهدف دعم وتطوير قطاع رياضي فعّال، وتشجيع وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بفعالية في هذا المجال، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

دور نادي نيوم

ومن المتوقع أن يؤدي”نادي نيوم الرياضي” دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف الرياضية لنيوم، بما يتوافق مع التزامها بدعم المواهب السعودية الرياضية، كما سيسهم النادي في جذب مواهب استثنائية إلى المنطقة، بما يدعم طموح نيوم في التحول إلى مركز عالمي للرياضة.

وفي هذا السياق تحدث رئيس مجلس إدارة النادي مشاري المطيري بهذه المناسبة قائلًا: “يوفر لنا نادي نيوم الرياضي فرصة للمساهمة بشكل إيجابي في تطوير الرياضة في المملكة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ففي نيوم، تسهم الرياضة بشكل رئيسي في تعزيز نمط معيشي صحي وتفعيل الروابط الاجتماعية بين مختلف الفئات، إلى جانب دورها في دعم الاقتصاد الحيوي لمنطقة نيوم”.

وقال المطيري: “يمثل الإعلان عن الاسم والشعار الجديدين للنادي علامة فارقة لنيوم في تحقيق أهدافها الرياضية، التي تركز على الاستثمار في أنماط الحياة النشطة ودعم الكيانات الرياضية، ونحن نتطلع إلى تعزيز العلاقة بين النادي والمجتمع المحلي، مع إشراك أفضل المواهب والمدربين، لتقديم الرياضيين واللاعبين ذوي الأداء العالي، وذلك من خلال توفير منظومة شاملة ومستقبلية عالية المستوى وفقًا لرؤيتنا في نيوم”.

تصريح الرئيس التنفيذي للنادي

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لـ “نادي نيوم الرياضي” معاذ العوهلي قائلًا: “نحن فخورون بأن نحتفي اليوم بمناسبة بالغة الأهمية للنادي، لقد كان اهتمامنا بالرياضة لتحقيق التميز واضحًا، وإلى جانب نيوم، سيكون لدينا الفرصة لتوسيع خبراتنا والنمو كنادٍ عريق لكرة القدم، بالإضافة إلى خدمة مجتمعنا في العديد من الرياضات التي تلبي احتياجات واهتمامات جميع الأعمار”.

تجدر الإشارة إلى أن “نادي نيوم الرياضي” تأسس باسم “نادي الصقور” في العام 1965 بصفته ناديًا لكرة القدم في مدينة تبوك، ويتنافس حاليًا في دوري الدرجة الثانية، وتقام مبارياته على أرضه في ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، وقدم النادي العديد من نجومه لخدمة المنتخب الوطني، من بينهم فهد أبو جابر، وسعود الخيبري، ومحمد الشمراني.

ويوجد بـ”نادي نيوم الرياضي” حاليًا 13 رياضة مختلفة، بما في ذلك كرة القدم، وكرة السلة، ورياضات الدفاع عن النفس، وتنس الطاولة، ويتيح النادي فرصة المشاركة في فرقه ونشاطاته لجميع الأفراد من الرجال والنساء والأطفال من كل الأعمار.