إعلان تصاميم توسعة مطار العلا الدولي

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن تصاميم الصالة الثانية بمطار العلا الدولي، وذلك على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، وتشكل التصاميم التي تم الإعلان عنها بعد مسابقة عالمية جمعت كبرى دور التصميم إضافة نوعية في إطار نطاق مشروع المطار، وتعكس توسعة المطار وفق تصاميمها الإرث العمراني العريق للعلا، وكذلك التناغم مع البيئة الطبيعية الثقافية.

صورة لمطار العلا الدولي _ مصدر الصورة: موقع العربية

وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا لربط الاتصال الجوي بمختلف الوجهات الدولية والمحلية، وجعل العلا محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة، حيث ستمنح التوسعة الجديدة رفع الطاقة الاستيعابية لمطار العلا الدولي من 400 ألف مسافر إلى 6 ملايين مسافر سنويًا.

وتشمل عناصر التوسعة المطورة وفق تصميمها الجديد فندقًا ومنتجعًا صحيًا والعديد من الخدمات والمرافق التي ستدعم تجربة الزيارة إلى العلا والتي تبدأ من المطار بتكامل لأكبر متحف مفتوح في العالم، بالإضافة إلى المنظومة المتكاملة من البنية التقنية والتجهيزات الحديثة وفق أعلى المعايير الدولية.

وتستهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا مواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في العلا، بوصفها وجهة عالمية، وبما يحقق رؤية العلا المتماشية مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

تجدر الإشارة إلى أن مطار العلا الدولي شهد سابقًا العديد من المشروعات التي تسهم في زيادة الفاعلية لاستقبال المسافرين وكذلك تقديم الخدمات لأهالي وزوار العلا، حيث انضم إلى قائمة المطارات الدولية في شهر مارس من العام 2021، كذلك زادت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو مليونين و400 ألف متر مربع، فيما تتسع ساحة الطيران في المطار إلى 15 طائرة في الوقت ذاته.