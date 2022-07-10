لقد قام الديوان الملكي السعودي بالإعلان عن وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، والد الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت الموافق لتاريخ العاشر من ذي الحجة، أول أيام عيد الأضحى المبارك 1443 هجريًا، وسوف يصلى عليه، اليوم الأحد الموافق بعد صلاة العصر الموافق لتاريخ الحادي عشر من ذي الحجة، والموافق أيضًا لتاريخ العاشر من شهر يونيو لعام 2022، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

إعلان الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير تركي بن سعود

لقد أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وقال في اgبيان ما يلي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد (الأربعاء) الموافق 1443/11/23، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”.