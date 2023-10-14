إعلان إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد من قبل ولي العهد السعودي

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الثلاثاء الماضي عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

وسيقام المطار الجديد في منطقة جبال عسير، وسيكون معلمًا بارزًا في المنطقة، حيث سيتم بناؤه على الطراز المعماري التقليدي لمنطقة عسير. وستصل مساحة صالته إلى 65 ألف متر مربع، مقارنة بـ10.5 ألف متر مربع للمطار الحالي. كما سيتم إنشاء جسور إركاب ومنصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء إجراءات السفر، ومواقف سيارات بسعة عالية، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بحلول عام 2028.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

التصميم المعماري المستدام

يتميز المطار الجديد بتصميم معماري مستدام يعكس تراث منطقة عسير، حيث سيتم استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتقنيات حديثة لتوفير الطاقة والمياه. كما سيتم توظيف استراتيجيات التصميم البيئية المستدامة، لإيجاد بيئة داخلية قابلة للتكيف والانسجام مع الطبيعة.

سيوفر المطار الجديد تجربة سفر مميزة، بكفاءة عالية تسهم بتوفير خدمات انسيابية للزوار والمسافرين، حيث سيضم المطار العديد من المرافق الجديدة، مثل جسور إركاب ومنصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء إجراءات السفر، ومواقف سيارات بسعة عالية.

سيساهم مطار أبها الدولي الجديد في تعزيز مكانة منطقة عسير كوجهة سياحية عالمية، حيث يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك استراتيجية عسير “قمم وشيم”، والاستراتيجية الوطنية للطيران، والاستراتيجية الوطنية للسياحة.