تفاصيل إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 2022 وفقًا لتحديد إدارة الجوازات

المديرية العامة للجوازات بالسعودية أعلنت عن إلغاء رسوم المرافقين ولكن اقتصر هذا القرار على بعض الفئات، فهي تسعى لتوفير جميع الخدمات الإلكترونية لجميع الأشخاص سواء مواطنين أو مقيمين توفيرًا للوقت والجهد، فالرسوم هي عبارة عن مبلغ مالي يتم تسديده مُقابل الحصول على خدمات متعلقة بالاشخاص القادمين للمملكة، لذا سوف نوضح لكم إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 2022.

إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 2022

نعم، تم إعفاء بعض الفئات في السعودية من سداد الرسوم الخاص بالمرافقين، حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات عن ذلك الأمر فهي عبارة عن رسوم يتم تسديدها مقابل الحصول على خدمات مختلفة عند التواجد داخل أراضي المملكة، حيث يتم تسديد مبلغ 400 ريال لكي يتمكن الشخص من استقدام أحد أفراد عائلته.

من هم الفئات المعفاة من الرسوم

هناك مجموعة من الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2022 التي أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات وهما:

زوجة المقيم الأولى فقط والأبناء الذكور الذين لم يبلغ عُمرهم 18 عام.

البنات الغير متزوجات والعمالة المنزلية وأيضًا المهن الحرة.

أبناء السيدة السعودية من زوج أجنبي والأفراد المقيمين في السعودية ولكن من خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

الشركات الصغيرة والتي تشمل أربعة فقط أو أقل من ذلك.

الأشخاص المقيمين من حملة الجنسية الفلسطينية والجنسية التركستانية.

المقيميون في اتحاد ميانمار وبلوشي.

رسوم تجديد الإقامة

المديرية العامة للجوازات السعودية حددت الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة والتي أوضحتها ضمن الجدول التالي وهما: