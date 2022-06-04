حقيقة إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 2022 رسميًا

حقيقة إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 2022 حيث تم تداول الكثير من الأخبار خلال الفترة الأخيرة، تفيد قرار إعفاء بعض الفئات من دفع رسوم المرافقين، ونوضح لكم من خلال هذا المقال هذه الفئات التي تقرر إعفائها من رسوم المرافقين، وكذلك الجنسيات التي يتم إعفائها منها، مع الكثير من التفاصيل الهامة حول هذا الموضوع.

إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين 2022

رسوم المرافقين هي الرسوم التي يدفعها المقيم، حتى يمكنه جلب أفراد أسرته إلى السعودية، وتبلغ 400 ريال سعودي ولا يمكن استردادها مرة أخرى سواء في حالة عودة الوافد إلى بلده أو انتهاء فترة الإقامة.

ولقد تم التأكيد من خلال مديرية الجوازات في السعودية، أن قرار إعفاء المواليد من رسوم المرافقين ينطبق على فئة معينة وهم أبناء وبنات المرأة السعودية المتزوجة من شخص أجنبي، ويتم إعفائهم في حالة عدم تحويل كفالة العمل، وهناك عدد من الفئات الأخرى المعفاة من رسم المرافقين نوضحهم عبر الفقرة التالية.

الفئات المقرر إعفائها من رسوم المرافقين

تم تحديد جميع الفئات التي تقرر إعفائها من دفع رسوم المرافقين وهم كالتالي:

الزوجة الأولى للمقيم.

الأبناء الذكر الأقل من 18 عام، والإناث من أي عمر مادامت لم تتزوج بعد.

الشركات الصغيرة التي يكون الحد الأقصى للعاملين بها 4 أفراد.

أصحاب مهن العمالة المنزلية بأنواعها.

أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

المقيمين في السعودية وهم من دول مجلس التعاون الخليجي.

الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين

تم تحديد عدد من الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين، وتم تحديدهم من خلال الإدارة العامة للجوازات، وتتمثل هذه الجنسيات في التالي:

الفلسطيني المقيم أو الوافد ممن لديهم وثيقة مصرية.

المقيمون من اتحاد ميانمار.

أصحاب الجنسية التركستانية.

المقيمون في بلوشي.

كم تبلغ رسوم المرافقين 2022؟

كانت الرسوم الخاصة بكل مرافق تبلغ 300 ريال سعودي، ومع انتشار جائحة كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية، تم تقرير زيادة هذه الرسوم بمبلغ 100 ريال سعودي إضافية، وبالتالي أصبح إجمالي الرسوم التي يتم دفعها لكل فرد من المرافقين مبلغ 400 ريال سعودي، ولا يتم إعفاء سوى الجنسيات والفئات التي ذكرناها.