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إعدام 1500 كيلو جرامٍ من اللحوم الفاسدة بنجران

آياتي خيري

قامت أمانة منطقة نجران عبر بلدية شرق نجران أمس، بإعدام 1500 كيلو جرامٍ من اللحوم الفاسدة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

أمانة نجران

شعار أمانة منطقة نجران _ مصدر الصورة: موقع الامانة

وقالت الأمانة، أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين، مؤكدةً استمرار الحملات الرقابية على جميع المنشآت الغذائية، وذلك للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق التدابير الصحية.

وطالبت الأمانة الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو عبر تطبيق “بلدي” المتاح على الأجهزة الذكية.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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