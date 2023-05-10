إعدام سعودي أطلق النار على مركز شرطة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً يفيد بالحكم على أحد الجناة في المنطقة الشرقية السعودية ( أنور بن جعفر بن مهدي آل علوي )، بالقتل تعزيراً، على خلفية مشاركته برفقة عدد من المطلوبين للأجهزة الأمنية السعودية بإطلاق النار على إحدى مراكز الشرطة، وقام أيضاً بتقديم المساعدة لمطلوب أمني بالتستر عليه وحيازته على أسلحة.

وبعد إحالة الجاني للمحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه قراراً يقضي بإدانته بالجرائم المنسوبة إليه، وتم الحكم عليه بالإعدام تعزيراً، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ القرار بحق الجاني ( أنور آل علوي).

وقد تم تنفيذ الحكم يوم أمس الثلاثاء، بتاريخ 19/ 10/ 1444هـ الذي يوافق ميلادياً 9 / 5 / 2023م، في الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية على حرص المملكة على إقامة الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ حكم الله في كل من يتعدى الأمن ويعتدي على المواطنين الآمنين ويسفك دماءهم”.

وحذرت الداخلية في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة أو إرهابية إجرامية بأن العقاب سيكون مصيره دون تهاون.