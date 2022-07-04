“عاجل” بأمر ملكي إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن.. شروط أهلية برنامج المواطن

أصدر الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، أمر ملكي، بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، وذلك من اليوم الاثنين الموافق 5 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 4 يوليو 2022م، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تم الإعلان عنها سابقا، وعقب إصدار الأمر الملكي، أعلن حساب المواطن عبر تويتر، عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة في برنامج حساب المواطن، من خلال إعادة فتح التسجيل، دعم مالي إضافي بمبلغ 8 مليار ريال سعودي.

قرار الملك سلمان

جاء قرار الملك سلمان، بإعادة فتح تسجيل حساب المواطن، انطلاقا من حرصه واهتمامه بالأبناء من المواطنين والمواطنات، في سبيل تقديم الحماية والدعم للأسر المستحقة، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمي، بعد رفع ولي العهد محمد بن سلمان دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية المنعقد برئاسته، لدراسة التطور الاقتصادي العالمي، وحرصه على تقديم الحماية للأسر المستحقة دعم برنامج المواطن.

وتضمن الأمر الملكي الكريم، الموافقة على تخصيص مبلغ مالي يقدر ب20 مليار ريال، لتوفير الدعم لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا، تقسم إلى 10.4 مليار ريال تحويل نقدي مباشر إلى حساب دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وحساب المواطن، ودعم الماشية.

شروط أهلية حساب المواطن

للحصول على دعم برنامج حساب المواطن، يجب التحقق من شروط أهلية برنامج المواطن، وهي: