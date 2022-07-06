إعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن مع تخصيص 8 مليارات

انطلاقا من اهتمام وحرص الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على حماية الأسر السعودية المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة عن ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم، وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء على ضوء دراسة الأوضاع الاقتصادية في العالم وبهدف حماية المواطنين السعوديين من تداعيات ارتفاع الأسعار صدر أمر ملكي بتخصيص ما يقارب 20 مليار ريال لمواجهة هذه الأزمة منها 10.4 مليارات لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور وبرنامج حساب المواطن وبرنامج دعم صغار مربي الماشية على أن يتم تخصيص بقية المبلغ لتوفير المواد الأساسية للأسر السعودية.

مضامين المرسوم الملكي الجديد:

تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام الحالي

إعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن وفقا للضوابط المعلنة سابقا

تخصيص مبلغ يصل إلى 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة سابقا

تخصيص مبلغ 408 مليون ريال لدعم برنامج دعم صغار مربي الماشية وفق الضوابط المعلنة سابقا

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن:

في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن

الضغط على تسجيل حساب جديد في الصفحة الرئيسية

إدخال جميع البيانات الشخصية (الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني…)

الضغط على تسجيل الآن

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية

الدخول إلى برنامج الضمان الاجتماعي المطور

الضغط على إنشاء حساب جديد في الصفحة الرئيسية

إدخال جميع البيانات الشخصية (الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني…)

الضغط على إنشاء حساب الآن

طريقة التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية: