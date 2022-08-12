إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

تعتبر العمالة المنزلية من أهم الافراد العاملين في المملكة العربية السعودية حيث يتم الاعتماد عليهم في البيوت بالمملكة بشكل أساسي، والعمالة المنزلية تعمل في تيسير شؤون الحياة والقيام بكافة الأعمال بالمنزل.

مشروع القناة الواحدة لاستقدام العمالة المنزلية

شهدت المملكة العربية السعودية خلال اليوم توقيع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إتفاق مبدئي لمشروع القناة الواحدة لفتح استقدام العمالة المنزلية من دولة إندونيسيا بالمملكة في بعض المهن.

وفقا للبيان الصادر منها، يوم (الخميس) أن الاستقدام سوف يكون متاحًا بواسطة شركات الاستقدام وهذا تزامنا مع تاريخ توقيع الاتفاقية مع تلك الشركات.

ونوهت الوزارة إلى أن تلك المشاريع تأتي من ضمن حرصها على توحيد وسائل استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية تيسير عملية الاستقدام من إندونيسيا حماية كافة حقوق الاطراف، حتى يتم التنويع في جنسيات العمالة المنزلية ليخدم حاجة سوق العمل بالمملكة العربية السعودية .

وتم عقد الاتفاقية في جزيرة بالي أثناء حضور نائب وزير الموارد البشرية الدكتور عبد الله أبوثنين، ووزيرة القوى العاملة الإندونيسية إيدا فوزية.

أجور العاملات المنزليات

وصلت أجر العاملة المنزلية في العاصمة الرياض خلال الشهور السابقة حوالي 1035 ريالاً، و في مدينة جازان 1500 ريال، أما في مدينة أبها وصلت إلى ثلاثة آلاف ريال.

اما في المنطقة الشرقية وصل الأجر الي 3600 ريال سعودي، وفي المدينة المنورة وصل أجر العاملة بقيمة 2990 ريال سعودي، أما في مدينة جدة فتصل أجور التأجير في الفترة الراهنة إلى 2500 ريال سعودي.

إتاحة انتقال العمالة المنزلية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قراراً بخصوص إجراءات نقل الخدمة لعمالة المنازل.

ووفرت الوزارة إمكانية انتقال العامل لصاحب عمل آخر، دون الحصول على موافقة صاحب عمله الحالي.

ضوابط التجربة وأهلية العامل

كما تم وضع ضوابط لمدة التجربة وأهلية العامل حيث تتمثل في :

• أولا: وضعت الوزارة إجراءات تتيح للعامل المنزلي الخروج النهائي عندما تنتهي العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل.

• ثانياً: يمكن للعامل المنزلي أو اسرته الانتقال لصاحب عمل آخر، دون موافقة صاحب العمل المنزلي الحالي في تلك الحالات:

– عند اثبات تأخر صاحب العمل المنزلي في تسديد أجور العامل المنزلي لمدة ثلاثة أجور علي التوالي، وهذا دون تسبب العامل المنزلي لأي مشاكل.

– عدم تسلم العامل المنزلي من مكتب الاستقدام، أو من غير الإيواء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الابلاغ من قبل مكتب الاستقدام بوصله للمملكة.

– قيام صاحب العمل المنزلي بتأجير خدمات العامل المنزلي لأشخاص آخرين.