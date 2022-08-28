إعادة التسجيل في حساب المواطن 1444 الجديد وكيفية تقديم الاعتراض على الدفعة السابقة

من المؤكد أن العديد من المواطنين السعوديين يبحثون عن فرصة إعادة التسجيل في حساب المواطن 1444 الجديد، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم الحكومي المقدم للمواطن السعودي وذلك من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة بشكل والنهوض بالفرد السعودي كي يعيش حياة كريمة، ولتحقيق ذلك يمكن إعادة التسجيل في حساب المواطن 1444 الجديد بموجب الشروط المحددة مُسبقاً.

أمر ملكي صارد عن الملك سلمان بخصوص برنامج حساب المواطن:

نتيجة الغلاء الذي تشهده السعودية والعالم أجمع، فقد وجه الملك سلمان في وقت سابق من الشهر الماضي بضرورة صرف مبالغ جديدة للمواطنين السعودين المستفيدين من برنامج حساب المواطن وبرنامج مربي الماشية، ويقضي الأمر الملكي بتنفيذ الخطوات التالية:

إمكانية التسجيل مرة أخرى في برنامج حساب المواطن والخضوع للشروط المُعتمدة. تقديم مبلغ 8.000.000.000 ريال سعودي بمسمى دعم إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن. تحديد مبلغ 408.000.000 ريال سعودي دعم خاص ل مربي الماشية.

إعادة التسجيل في حساب المواطن 1444 الجديد بالخطوات

الذهاب إلى موقع حساب المواطن. الضغط على تبويب تسجيل جديد. إدخال تاريخ الميلاد. إدخال رقم الجوال. تأكيد الرقم. كتابة رقم التحقق المرئي. الموافقة على الشروط. الضغط على تسجيل. تبديل كلمة المرور بواسطة الحساب. التأكد من إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح. إرسال كافة المستندات اللازمة. الضغط على تبويب تأكيد الطلب.

ما هي معايير وشروط الاستحقاق الواجب توافرها لدى المستفيدين:

أوضح حساب المواطن عبر صفحته الرسمة الموثقة على موقع تويتر أنه هناك عدة معايير وشروط لا بد من توافرها لدى العائلات المُستحقة، حيث يتم مراعاة الأمور التالية:

الناتج الكُلي لـ كافة أفراد الأسرة العاملين.

عدد أفراد الأسرة.

سن أفراد الأسرة.

كيفية الاعتراض على الدفعة الـ57 من برنامج حساب المواطن

يٌمكن للمستفيدين من دعم حساب المواطن تقديم اعتراض على الدفعة السابقة بواسطة اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن. تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد. الضغط على تبويب الاعتراض. تقديم طلب الاعتراض والتأكد من إجرائه خلال المدة المحددة. سيتم الرد على الاعتراض بعد دراسة الخالة. بـ حالة الاستحقاق سيتم الدفع بـ أثر رجعي.

حساب المواطن تويتر

يمكن للمستفيدين من البرنامج متابعة حساب المواطن على تويتر، وبواسطته يمكنهم البقاء على اطّلاع دائم على كافة الأحداث الجديدة والمتعلقة ب برنامج حساب المواطن، وموعد نزول الدفعات، ومعرفة التعليمات الجديدة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى والاستفسارات.