إطلاق “هاكاثون التأمينات” لتطوير حلول خدمات الحماية.. طريقة التسجيل

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم عن إطلاق “هاكاثون التأمينات”، وهو حدث يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب الوطني في مجال الابتكار والإبداع. يهدف الهاكاثون إلى تقديم حلول رقمية مبتكرة تخدم منظومة الحماية التأمينية في المملكة. سيُقام الحدث على مدى يومين في الفترة من 3 إلى 4 مارس المقبل.

هاكاثون التأمينات-مصدر الصورة: إكس

هاكاثون التأمينات

المؤسسة تدعو جميع الأفراد والفرق المحترفين والمبتدئين والهواة للتسجيل في “هاكاثون التأمينات” من 13 فبراير حتى 22 فبراير الحالي. يمكنكم التسجيل عبر هذا الرابط ⁷ والمشاركة بأفكاركم وابتكاراتكم الإبداعية للحصول على إحدى جوائز الهاكاثون.

الفعالية تهدف أيضًا إلى تعزيز مفهوم الابتكار والتعلم التعاوني، وتشجيع التفاعل الهادف بين المشاركين. يشمل الهاكاثون أربعة مسارات رئيسة يمكن المشاركة فيها:

1. التخطيط المالي

2. الدعم في حالات الطوارئ

3. اللياقة البدنية

4. الرعاية الصحية

كن جزءاً من #هاكثون_التأمينات، لابتكار حلول رقمية تُثري عالم التأمين الاجتماعي — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) February 13, 2024

تطوير البرمجيات

مهارات الفرق والأفراد المطلوبة خلال الهاكاثون تشمل تطوير البرمجيات، تجربة المستخدم، تحليل البيانات، إدارة المشاريع، التسويق الرقمي، وسياسات التأمين الاجتماعي.

“هاكاثون التأمينات” يعد مبادرة مهمة تساهم في تطوير منتجات وخدمات إبداعية ومتطورة لعملاء المؤسسة، بما يتماشى مع استراتيجيتها في تعزيز القدرات التقنية لمواكبة التغيرات المستقبلية.