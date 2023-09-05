إطلاق منظمة عالمية بالسعودية لتوحيد الجهود الحكومية بشأن الأمن المائي

قالت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كشف النقاب عن إنشاء منظمة عالمية للمياه تتخذ من مدينة الرياض مقرا رسميا لها.

صورة لأحد سدود المياه: مصدر الصورة _ مصراوي

وأكدت وكالة الأنباء أن المنظمة العالمية تسعى لتوحيد وتعزيز الجهود الحكومية والدولية بشأن الأمن المائي على نحو مستدام، حيث تخطط المنظمة السعودية لدعم تبادل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة والخبرات البحثية.

وستدعم منظمة المياه العالمية تأسيس وتمويل المشروعات الهادفة لتعزيز الاستدامة المائية العالمية للبشرية، وبما يخدم أهداف السعودية بهذا الصدد.

وأكدت المملكة العربية السعودية التزامها بالتصدي للتحديات العالمية لإمدادات المياه؛ حيث تتماشى المبادرة مع التزام السعودية بالاستدامة البيئية.

وفي وقت سابق، أصدر ولي العهد السعودي المخطط العام للمراكز اللوجستية في المملكة العربية السعودية ، لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل واللوجيستيات بما يخدم توجهات السعودية لتصبح مركز لوجستي عالمي ووجهة استثمارية بالمنطقة.