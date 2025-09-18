إطلاق ملتقى “انطلاقة مهنية 2025” بجامعة المجمعة

نظمت جامعة المجمعة عبر مركز شؤون الخريجين ودعم التوظيف بعمادة شؤون الطلاب, ملتقى “انطلاقة مهنية 2025″، بحضور رئيس جامعة المجمعة الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله المزعل, وذلك في مقر الجامعة.

تصريح وكيل الجامعة

وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور محمد بن صالح العبودي -خلال الحفل- أن الملتقى جاء انطلاقًا من دور الجامعة في دعم طلبتها وخريجيها، وتمكينهم من بناء مستقبل مهني واعد، وضمن خطط الجامعة الإستراتيجية؛ لربط مخرجات التعليم بسوق العمل من خلال الجمع بين خريجي الجامعة الباحثين عن العمل من جهة وممثلي الشركات والمؤسسات من جهة أخرى، وذلك في منصة مهنية تفاعلية تُسهم في بناء جسور التعاون، وتفتح آفاقًا جديدة للتوظيف والتأهيل.

عقب هذا شاهد الحضور فيلم “بصمة في كل مكان”، الذي يحكي عددًا من قصص النجاح لخريجي الجامعة من الطلاب والطالبات، والتحاقهم بسوق العمل بعد تخرجهم من الجامعة، وتقلدهم مناصب قيادية في قطاعات مختلفة.

ندوة خبراء التوظيف

ثم جاء بعد ذلك إقامة ندوة خبراء التوظيف والتي تحدث فيها عددٌ من المستشارين ومديري العموم في عددٍ من القطاعات الحكومية عن تجاربهم والفرص الوظيفية للخريجين، وأجابوا عن الاستفسارات.

ثم تحدثت المشرفة على مركز شؤون الخريجين ودعم التوظيف الدكتورة أسماء الزهراني عن أهم منجزات المركز المتمثلة في تحقيق 92% من مستهدفات التوظيف على صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات)، وتوظيف 240 خريجًا وخريجة عبر قناة طاقات خلال هذا العام، وأكثر من 6292 خريجًا من العام 2023 وحتى 2025.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى تضمن معرضًا مصاحبًا تشارك فيه عدة جهات تقدم أعمالًا تُسهم في تحقيق الحد الأعلى من مستهدفات الملتقى وفق أعلى المعايير, إلى جانب عددٍ من ورش العمل الموجهة للطلاب والطالبات.