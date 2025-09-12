إطلاق مشروع هام بالتعاون بين “ترشيد” ومستشفى الولادة والأطفال بحائل.. تفاصيل

دشن كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، ومستشفى الولادة والأطفال بحائل مشروع رفع كفاءة الطاقة في المباني والمرافق التابعة لها؛ وذلك من أجل رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع المباني والمرافق التابعة للمستشفى والبالغ عددها 8 مباني، وذلك طبقًا لأفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية.

تصريح الغريري

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد بن عبدالله الغريري، أن الشركة قامت بعمل المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وظهر لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، وتبيَّن للشركة أهمية تطبيق 10 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة، وتشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، ونظام التحكم في المبردات وجدولة وحدات مناولة الهواء وتركيب أجهزة ذات تردد متغير عليها للتحكم بسرعتها وتحسين أدائها، إضافةً إلى ربط أجهزة التبريد للتحكم في كفاءة أداء أجهزة التكييف والتبريد المستحدثة.

ومن المقرر أن تقوم “ترشيد” بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة ذات الأداء العالي في البيئة العملية وتركيب حساسات الإشغال ومستشعرات الحركة الذكية في المباني والمرافق لمستشفى الولادة والأطفال بحائل.

22 مليون كيلو إستهلاك

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع وصل لحوالي (22) مليون كيلوواط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي (18) مليون كيلوواط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ(18%) تقريبًا، إضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة، فإن نسبة الوفر المتوقعة من المشروع تعادل حفظ أكثر من (6,000) برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي أكثر من (2,000) طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من (38000) شتلة سنويًا.

وتهدف “ترشيد” في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.