قامت هيئة الطرق السعودية بخطوة استراتيجية مهمة جدا عبر إطلاق مدونة الطرق السعودية، وهي منصة تقنية متخصصة تعتبر الآن مرجع احترافي ورئيسي لجميع الجهات المسؤولة عن تنفيذ وتطوير البنية التحتية للطرق في المملكة، سواء كانت على مستوى الوزارات أو الوكالات الإقليمية والحضرية، بالإضافة إلى الأمانات الإقليمية وبلديات المدن والمحافظات.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة لتحسين وتطوير البنية التحتية للطرق وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا المجال وقد تمت هذه الخطوة الهامة برعاية كريمة من قبل وزير النقل واللوجستيات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، صالح الجاسر.

كود الطرق السعودي في حفل إطلاق مشروع كود الطرق السعودي، أكد صالح الجاسر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، أن هذا الإنجاز يمثل التقدم الهائل في تطوير القطاع الطرقي الحيوي، ويعتبر خطوة جوهرية نحو توحيد أفضل الممارسات الدولية على الإطلاق. كود الطرق السعودي يعتبر الكود بمثابة الوثيقة الشاملة الذي توحد معايير وإجراءات الطرق والأنفاق والجسور، مما يعزز من تنسيق وتكامل الجهود في هذا المجال وفي غضون عامين فقط من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطرق، تحققت المملكة نسبة 70٪ من هدف رؤية 2030، ما يعكس ذلك التقدم الكبير جدا الذي تحقق في تطوير شبكة الطرق. مكتب الطرق العامة لتنفيذ قانون الطرق السعودي

لقد أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن مدونة الطرق السعودية سوف تمكن السلطات من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة جميع فئات الطرق في المملكة: