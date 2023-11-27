إطلاق مشروع المدرسة المركزية للمرحلة الثانوية بالباحة

أطلق المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني مشروع المدرسة المركزية للمرحلة الثانوية, في حضور المشرف العام على مشروع المدارس المركزية بوزارة التعليم الدكتورة غدير الفهيد, ومدير التعليم بمحافظة بيشة سفر بن محمد بريدي “عبر الاتصال المتزامن”.

شعار الإدارة العامة لتعليم الباحة _ مصدر الصورة: جريدة المدينة

ويهدف المشروع لتقديم تعليم تفاعلي – عن بُعد – عبر منصة مدرستي بطرق سلسة وأدوات إثرائية متنوعة؛ بما يضمن وصول المعرفة للطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية باختلاف ظروفهم، ويحقق أعلى نواتج تعلّم ممكنة في ظل الظروف الاستثنائية.

وقال الزهراني خلال الافتتاح أن التقنية في هذا المشروع ستقدم لنا نموذج مختلفا يواكب التغير والتطور ويلبي احتياجات الجيل القادم ويتجاوز الصعوبات ومختلف الظروف، منوهًا إلى أن المدرسة المركزية في الأصل تدعم إيجاد بيئة تربوية تعليمية متكاملة من خلال الاستفادة من الحلول التقنية والإلكترونية وما تقدمه من وسائل سهلة تتيح التواصل مع الطالب في مختلف الظروف ويستطيع المعلم من خلالها أن يتفاعل مع متطلبات العمل التعليمي.

وأكد الزهراني أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة تبذل جهودها لتنفيذ المشروع وتسخير قوتها من أجل نجاحه من خلال تهيئة البنية التحتية المناسبة للعمل في المدرسة المركزية واختيار المعلمين المميزين وتكثيف تدريبهم على استخدام التقنية والتفاعل معها، مشيراً إلى أن المدرسة المركزية في المنطقة تقدم الخدمات التعليمية لـ 82 طالباً في المرحلة الثانوية من مدارس تعليم محافظة بيشة من خلال 13 معلماً من تعليم الباحة يلتقون بهم افتراضياً كل يوم خلال جدول الحصص اليومي وفقا للخطة الدراسية المعتمدة لنظام المسارات.