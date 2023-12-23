إطلاق مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة .. وجامعة أم القرى تشارك

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر المركز العام للنقل، مبادرات تشمل تعزيز استخدام وسائل النقل الخفيفة ومن ضمنها (الإسكوتر والدراجات الهوائية) وتوعية المجتمع في كيفية استخدامها بشكل آمن داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بجامعة أم القرى _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

ونظم المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سلسلة اجتماعات تحفيزيّة كاشفة أهم الخطوط العريضة، للبدء في المبادرة، وذلك مع شركاء النجاح من الجهات ذات العلاقة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهم: أمانة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة للنقل، وجامعة أم القرى، وشركة كدانة للتنمية والتطوير، على أن يكون انطلاق المبادرة في ممرّات المشاة والأحياء، ومواقف السيارات، وحول جبل الرحمة بمشعر عرفات وجامعة أم القرى.

وفي هذا السياق، وفرت جامعة أم القرى بالتماشي مع المبادرة ٣٠ سكوترًا في أربع محطات على امتداد الحرم الجامعي، وخصصت ٧٠ سكوترًا كهربائيًا لأكثر من ١١٠٠ مشترك في المبادرة عن طريق ذراعها الاستثماري “شركة وادي مكة للتقنية” لتُسهم في تحسين البيئة الجامعية والمجتمعية وتقديم تجربة مثالية لمنسوبي وطلبة الجامعة وزوارها، ولتحقق الفائدة المُجتمعيّة حسب المخطّط له في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.