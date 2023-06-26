إطلاق «قناة أمان» لمواكبة المستجدات الإعلامية في الحج ونشر الرسالة الإعلامية الأمنية

تزامنا مع موسم حج 1444 ، سيتم إطلاق منصة وقناة “أمان” ، وهي مبادرة نشر تفاعلي نوعي تقدم الأخبار والمواد الإعلامية الأقرب للواقع وتسلط الضوء على الشخصيات التي لا ترصدها الكاميرات بشكل دائم، وذلك للمساهمة في تنمية البلاد وتحقيق السلامة المجتمعية من خلال عمل صحفي رصين.

أهداف القناة المستجدة

تلعب “قناة أمان”دورًا كبيرا في تحقيق أهداف الرؤية السعودية، وتساهم مع جهات ذات الصلة في تعزيز التواصل والتفاعل مع 30 مليون حاج ومعتمر سائح بحلول عام 2030، وقد سلطت القناة الضوء على الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في مساعدة الحجاج وتقديم الرعاية السخية لهم في الحرمين الشريفين، ويمكن متابعة “قناة أمان” من خلال المنصات التالية.

1-تويتر.

2-إنستغرام.

3-تيك توك.

4-سناب تشات.

5-يوتيوب.

وسوف تسعى قناة أمان على الآتي.

سوف تواكب قناة أمان كل ما يتعلق بالشأن الأمني الإخباري.

كما ستقدم خلال موسم الحج تغطية مباشرة ميدانية لكافة الجهود والخدمات المعدة لضيوف الرحمن.

كما تسهم في رصد الموضوعات المتعلقة بالمنظومة الأمنية الحيوية.

وتضم هذا الموسم 120 صحافيًا واختصاصيًا فنياً في النقل المرئي من الكوادر الوطنية الشابة التي تتمتع بالخبرة المهنية المتخصصة في “إعلام الحج”.

كما تضم ساعات بث تتجاوز الـ150 ساعة، متنوع ما بين النقل المباشر، والمواد الوثائقية، والتقارير التلفزيونية والصحفية.

برنامج مساء الحج

برنامج “مساء الحج” فريدٌ من نوعه وفي شبكته الواسعة من المقابلات والتقارير والمراسلين المباشرين،لأنه يبث لمدة ثلاث ساعات يومياً مباشرةً من “مشعر منى”، بالإضافة إلى تميُّز البث التلفزيوني المباشر بتغطية مباشرة عبر حسابات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي، المُعنية بالحرمين الشريفين.