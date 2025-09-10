كشف بيان صادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، إطلاق “شهادة جاهزية الاحترافية” المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية في إطار الشهادات المهنية الاحترافية.

وتهدف الهيئة لإطلاق هذه الشهادة من أجل تأهيل المحاسبين بالمهارات العملية المتقدمة، وتقديم محاكاة واقعية لبيئة عمل المحاسب لمختلف العمليات المحاسبية، بما يعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، والتركيز على الربط بين الإطار النظري والتطبيق العملي، وتطوير مهارات التواصل والإلقاء، والتدريب على المقابلات الوظيفية، مما يسهم في رفع فرص التوظيف لحديثي التخرج والباحثين عن العمل.

وتتضمن الشهادة 11 محورًا عمليًا تُغطي أبرز العمليات المحاسبية مثل: إعداد ميزان المراجعة والتسويات، وإعداد القوائم المالية، والإقرارات الضريبية، والتعامل مع المنصات الحكومية مثل: اعتماد، ومدد، والتأمينات الاجتماعية.

كما يوجد بشهادة جاهزية الاحترافية اختبارًا في نهاية البرنامج؛ يهدف لقياس مدى إلمام المتقدمين بالمهارات العملية والمعرفة التطبيقية، من خلال أسئلة متنوعة تقيس المدخلات التعليمية بدقة، بما يعزز من جاهزية المتدربين، ويمنحهم الثقة لدخول سوق العمل بكفاءة.

وتعطي الشهادة فرصًا للتوظيف لأكثر من 20 وظيفة محاسبية نوعية تشمل محاسب تكاليف، وأخصائي حسابات ضرائب، ومراقب مالي، ومراجع مالي أول، ومراجع داخلي، ومدقق حسابات، وأخصائي موازنة مالية، وغيرها من الوظائف الحيوية في القطاع المالي والمحاسبي.

وتدعو الهيئة جميع الخريجين والمهتمين إلى الاستفادة من شهادة (جاهزية) الاحترافية.