أخبار السعودية

إطلاق خدمة التبليغات القضائية رقميًا في المحكمة الإدارية العليا

كمال أبو سيف

أطلق رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، خدمة التبليغات القضائية بالاعتراضات المقيدة أمام المحكمة الإدارية العليا في منصة معين الرقمية لتكون جميع التبليغات لأطراف الدعاوى رقمية بالكامل، بما يوفر سرعة وصولها إلى جميع الأطراف.

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وتنضم المحكمة الإدارية العليا، إلى جميع محاكم ديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة، في رقمنة خدمات ووسائل التبليغ، إذ تحتوي رسالة الإبلاغ على صحيفة الاعتراض وبياناتها ومرفقاتها، ورابطاً بخاصية التحقق من الهوية للإطلاع على تفاصيل التبليغ ومرفقاته.

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الخدمات القضائية الرقمية

يسابق القائمون على ديوان المظالم، لاستكمال خدمات الرقمية الخاصة بالمحكمة الإدارية العليا في منصة معين الرقمية، ضمن إستراتيجية مكتب المنصة في مركز الخدمات القضائية الرقمية لتجويد وتسريع إجراءات التقاضي بمحاكم ديوان المظالم سعيًا لتحقيق مستهدفات العدالة.

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كمال أبو سيف

كمال صابر، محافظة المنيا، مدينة ملوي، كاتب بموقع نجوم مصرية، كلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

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