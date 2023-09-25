إطلاق حملة “ريفك خَضر” بهدف دعم وتنمية أرياف المملكة

أطلق برنامج “ريف” اليوم الإثنين الموافق 25 من سبتمبر حملة “ريفك خَضر”، بهدف تحقيق نهضة ريفية كبيرة، وإبراز مكانة الأرياف في المملكة العربية السعودية، والتعرف على أهميتها الاقتصادية، التي تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أهميتها في تمكين المزارعين لتحقيق التنمية المستدامة.

برنامج دعم ريف المصدر: صحيفة سبق

وقد انطلقت الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي جاءت متزامنة مع تحقيق برنامج “ريف”عدد من الإنجازات التي حققت نسبًا كبيرة وعالية من الاكتفاء الذاتي للمنتجات المدعومة، وحدوث تنوع في الإنتاج المحلي، كما أنها أوضحت عددًا كبيرًا من المستفيدين والمستفيدات، وقيمة الدعم المقدم لهم، وهذا ما ساعد في تحقيق الاستقرار للأسر الريفية.

وقد اهتمت الحملة إلى إبراز دور وحجم الدعم المقدم من الحكومة لبرنامج “ريف السعودية”، الذي يساعد ويهدف إلى تحقيق نهضة كبيرة في أرياف السعودية، كما أوضحت الجهود الكبيرة التي يقوم بها المزارعون وذلك من أجل تحقيق مستهدفات البرنامج، كما أن الحملة جاءت لتوضيح أهم المنجزات التي حققها البرنامج ضمن مستهدفاته المعلنة.

وقد شارك في هذه الحملة عدد من أعضاء منظمة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بهدف تحقيق النجاح الكبير لها وتحقيق مستهدفاتها، وذلك لدعم وتنمية الريف، وزيادة الإنتاج وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، وفقًا رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن برنامج “ريف” يهدف إلى دعم صغار المزارعين سواء بالدعم المادي أو المعنوي، وذلك من أجل تحسين القطاع الزراعي، كما يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي في المملكة، من خلال رفع مستوى معيشة صغار المزارعين وتحسين نمط الحياة، إلى جانب زيادة الكفاءة والإنتاجية، كما يستهدف البرنامج دعم عدد كبير من قطاعات الإنتاج الزراعي المختلفة التي قد تشمل إنتاج البن العربي، والمحاصيل البعلية، وإنتاج الورود، تربية النحل، وتربية المواشي.