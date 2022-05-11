إطلاق تطبيق توكلنا خدمات وروابط التحميل للأيفون والأندرويد

أحمد صفي الدين

أعلن تطبيق توكلنا الشهير إصدار تطبيق جديد وهو توكلنا خدمات لتقديم نحو 140 من الخدمات الإلكترونية إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الخدمات عدد كبير من القطاعات داخل المملكة كي يتم إنجاز المعاملات أو الاستفادة منها عبر الجوال بشكل يسير، وذلك مقل الخدمات الدينية والصحة وكذلك خدمات التعليم أو الترفيه، ويمكن لكل من المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة أن يستفيدوا من خدمات التطبيق، وإليكم طريقة تسجيل دخول تطبيق توكلنا خدمات وكذلك رابط تحميل التطبيق.

تطبيق توكلنا خدمات

إطلاق تطبيق توكلنا خدمات رسميا

تركز حكومة المملكة العربية السعودية على عمل تحول رقمي في العديد من الخدمات كي يتم توفيرها وتقديمها إلى المواطنين بشكل إلكتروني، ولذلك تم إطلاق تطبيق توكلنا خدمات الذي يعد أحدث إصدار من تطبيق توكلنا المعروف ويمثل توكلنا خدمات حاليا المرحلة الثالثة التي تم تسميتها الرفيق الرقمي، وذلك بعد المرحلتين السابقتين كلنا مسؤول ونعود بحذر.

رابط تحميل تطبيق “توكلنا خدمات” للاستفادة من 140 خدمةإلكترونية

“توكلنا” يختص بأمور جائحة كورونا، روابط تحميل “توكلنا خدمات” مع أكثر من 140 خدمة في مختلف جوانب…

تسجيل دخول تطبيق توكلنا خدمات ورابط التحميل

أوضحت سدايا في تغريده على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن طريقة تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا خدمات، وهي على النحو التالي:

  • أولا يتم تحميل تطبيق توكلنا خدمات من خلال متجر جوجل بلاي وذلك لمستخدمي أندرويد.
  • بالنسبة لمستخدمي أبل يمكنهم التحميل عبر رابط التطبيق بمتجر آب ستور.
  • بعد تحميل التطبيق وتثبيته يتم فتحه والضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.
  • بعد ذلك يتم تسجيل الدخول على التطبيق باستخدام حساب توكلنا الخاص بالمستخدم.
  • بعد تسجيل الدخول يمكن الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة عبر التطبيق.
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أحمد صفي الدين

كاتب ومدون مصري، مهتم بإيصال أحدث الأخبار المحلية والعالمية إلى القارئ العربي، ومهتم أيضا بكل ما هو جديد في عالم التقنية والإنترنت


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