إطلاق تطبيق توكلنا خدمات وروابط التحميل للأيفون والأندرويد

أعلن تطبيق توكلنا الشهير إصدار تطبيق جديد وهو توكلنا خدمات لتقديم نحو 140 من الخدمات الإلكترونية إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الخدمات عدد كبير من القطاعات داخل المملكة كي يتم إنجاز المعاملات أو الاستفادة منها عبر الجوال بشكل يسير، وذلك مقل الخدمات الدينية والصحة وكذلك خدمات التعليم أو الترفيه، ويمكن لكل من المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة أن يستفيدوا من خدمات التطبيق، وإليكم طريقة تسجيل دخول تطبيق توكلنا خدمات وكذلك رابط تحميل التطبيق.

إطلاق تطبيق توكلنا خدمات رسميا

تركز حكومة المملكة العربية السعودية على عمل تحول رقمي في العديد من الخدمات كي يتم توفيرها وتقديمها إلى المواطنين بشكل إلكتروني، ولذلك تم إطلاق تطبيق توكلنا خدمات الذي يعد أحدث إصدار من تطبيق توكلنا المعروف ويمثل توكلنا خدمات حاليا المرحلة الثالثة التي تم تسميتها الرفيق الرقمي، وذلك بعد المرحلتين السابقتين كلنا مسؤول ونعود بحذر.

#توكلنا_خدمات .. رفيقك الرقمي

التطبيق الشامل للخدمات الإلكترونية في المملكة. pic.twitter.com/pdti9srkdD — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) April 29, 2022

تسجيل دخول تطبيق توكلنا خدمات ورابط التحميل

أوضحت سدايا في تغريده على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن طريقة تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا خدمات، وهي على النحو التالي: