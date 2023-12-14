إطلاق “تحدي صناعة الهدايا” لإثراء تجربة ضيوف الرحمن

زار وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، يوسف بن عبد الله البنيان، جامعة أم القرى، واطلع على استراتيجياتها وخططها المستقبلية، وأحدث إنجازاتها في مجال التعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع.

ضيوف الرحمن-مصدر الصورة: منصة إكس

وادي مكة للتقنية

كما زار شركة وادي مكة للتقنية، الذراع الاستثماري لجامعة أم القرى، واطلع على معمل الابتكار وأبرز المشاريع والبرامج والاستثمارات في ريادة الأعمال والحاضنات والاستشارات والتدريب.

وأطلق الوزير البنيان “تحدي صناعة الهدايا” الذي يهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن في موسم الحج والعمرة، من خلال تطوير أفكار إبداعية مبتكرة لهدايا تذكارية تحمل الطابع الثقافي والديني.

وأكد رئيس جامعة أم القرى، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أن الجامعة تطمح إلى الارتقاء ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا، والتوسع في الشراكات المحلية والعالمية لخدمة الوطن والمجتمع وضيوف الرحمن.

#خبر | معالي وزير التَّعليم ورئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبد الله البنيان يزور #جامعة_أم_القرى؛ بهدف الاطلاع على استراتيجيَّات الجامعة وأبرز منجزاتها خلال عام 2023م. 🔗https://t.co/SgXeoR2nmN pic.twitter.com/ZcpykqFKWE — جامعة أم القرى (@uqu_edu) December 14, 2023

أفكار إبداعية

وتحدي صناعة الهدايا هو مبادرة أطلقتها وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع شركة وادي مكة للتقنية، بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن في موسم الحج والعمرة، من خلال تطوير أفكار إبداعية مبتكرة لهدايا تذكارية تحمل الطابع الثقافي والديني.

يستهدف التحدي جميع الأفراد والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن تقديم أفكار الهدايا من خلال الموقع الإلكتروني للتحدي.

تتمثل أهداف التحدي في إثراء تجربة ضيوف الرحمن في موسم الحج والعمرة من خلال تقديم هدايا تذكارية ذات قيمة ثقافية ودينية، ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطوير أفكار إبداعية مبتكرة لصناعة الهدايا، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.