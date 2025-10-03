أخبار السعودية

إطلاق برنامج “التعليم حصانة ووقاية” للتوعية الفكرية بجامعة نجران

آياتي خيري

دشنت جامعة نجران عبر وحدة التوعية الفكرية، أمس، برنامج “التعليم حصانة ووقاية”، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، وذلك بمقر المدينة الجامعية.

وإشتمل البرنامج الذي يستهدف طلاب وطالبات التعليم بالمنطقة معرضًا مصاحبًا يحتوي على كلمات لقادة البلاد منذ تأسيسها عن أهمية التعليم في الحصانة ضد الأفكار المتطرفة، ودوره في تطور الأمم والأوطان لبناء مستقبلها، إضافة إلى عقد ندوات علمية عن أهمية توحيد الجهود بتثقيف وتعليم الطلاب ودعم انتمائهم للوطن ليكونوا لبنةً صالحةً في المجتمع، انطلاقًا من اهتمام القيادة الرشيدة وعنايتها الكبيرة بفئة الشباب بوصفها المحرك الرئيس لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تكثيف البرامج التوعوية وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى جميع أفراد المجتمع انطلاقًا من دور الجامعة في التعليم والتوعية الفكرية.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


