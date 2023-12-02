إطلاق “بازار الشتاء” تحت رعاية ” تراحم الباحة”

أقامت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم بمنطقة الباحة ، أمس ، فعالية ” بازار الشتاء ” ، بمشاركة عدد من الجهات .

شعار لجنة السجناء والمفرج عنهم " تراحم "

وقال رئيس مجلس إدارة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم ” تراحم الباحة ” سعيد بن محمد الزهراني أن تنظيم هذه الفعالية يأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية والتكامل بين مؤسسات المجتمع في تقديم عدد من الخدمات المجتمعية والصحية والتثقيفية والترفيهية للمستفيدين من خدمات اللجنة .

وأكد المدير التنفيذي للجنة سعيد بن عبدالخالق الغامدي أن فعالية “بازار الشتاء ” التي نظمتها اللجنة بمشاركة عدد من الأسر المستفيدة بعدد من الأركان شملت ركن المأكولات وركن المشغولات اليدوية المتعددة الصوفية والخرز والحياكة ، وتقديم الاستشارات الطبية في مجال الجلدية والتجميل قدمتها الدكتورة عزة الزهراني .

وتابع الغامدي قائلًا أن البازار يُعد فرصة لتمكين الأسر المنتجة المستفيدة من اللجنة من مزاولة الأعمال الريادية وبناء مشاريعهم الخاصة وتحويلهم إلى مساهمين في التنمية ورفع المستوى الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع مهاراتهم التي يملكونها والسعي لتجويدها لتتوافق مع متطلبات سوق العمل.