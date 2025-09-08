إطلاق النسخة الأولى من جائزة “شغف الإعلام الرقمي” بأمانة جدة

دشنت أمانة محافظة جدة جائزة “شغف الإعلام الرقمي” في نسختها الأولى، وذلك من أجل تلقي المشاركات الإبداعية والملهمة من مختلف فئات المجتمع، بداية من التاسع من سبتمبر الجاري وحتى العاشر من أكتوبر المقبل.

هدف المبادرة

وقال بيان صادر عن الأمانة أن الجائزة تهدف لاستقطاب وتمكين الكفاءات الشابة من المبدعين في مجالات الإعلام الرقمي، بما يساعد في تقديم نماذج إعلامية تعكس صورة إيجابية عن محافظة جدة، وتبرز ملامحها الجمالية والثقافية والإنسانية، تماشيًا مع جهود الأمانة في الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة أن الجائزة تشمل أربعة مسارات رئيسة هي: الفيلم القصير، التصوير الفوتوغرافي، البودكاست، والموشن جرافيك، وسيجري اختيار الفائزين من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء وبمشاركة الجمهور.

مبادرة مجتمعية

وتعتبر هذه الجائزة إحدى المبادرات المجتمعية النوعية التي تنظمها أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية، لتكريم الشغف الإعلامي وتقدير الجهود الفردية والجماعية في إنتاج محتوى رقمي يواكب تطلعات المجتمع، ويعكس القيم الحضارية والوعي الوطني، فضلًا عن كونها منصة ملهمة لطلاب وطالبات الجامعات والكليات لإبراز إبداعاتهم.

وطالبت الأمانة الراغبين في المشاركة والاطلاع على تفاصيل أكثر حول الجائزة إلى زيارة المنصة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://www.jeddah.gov.sa/JeddahVolunteers/digital/index.php.