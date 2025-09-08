أخبار السعودية

إطلاق الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية بجامعة الباحة

آياتي خيري

أطلقت إدارة جامعة الباحة عبر  وكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون دعم الخريجين، اليوم، الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية، في المدينة الجامعية.

هدف الجامعة من الفرع المتنقل

وتسعى الجامعة عبر تدشين الفرع المتنقل إلى التعريف بالبرامج والخدمات والمبادرات الداعمة للتوظيف، وتمكين خريجي وخريجات الجامعات من الاستفادة من تلك البرامج، وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، كما يعمل على تعريف الطلبة بالفرص الوظيفية، وتفعيل برامج الإرشاد التي يقدمها الصندوق، وبرامج الصندوق كـ(برنامج دروب، وبرنامج تمهير، وبرنامج دعم التوظيف، وبرنامج الشهادة المهنية الاحترافية) وغيرها من الخدمات.

جاءت مشاركة الجامعة في إطار الجهود المبذولة لتفعيل اتفاقية تعاونٍ قائمةٍ بين الجامعة وصندوق الموارد البشرية.

متى ينتهي الفرع؟

تجدر الإشارة إلى أن فرع صندوق تنمية الموارد البشرية المتنقّل بدأ أمس، جولته في منطقة الباحة، التي تستمر حتى 11 سبتمبر الجاري؛ بهدف تمكين أبناء وبنات المنطقة من الاستفادة من برامج الدعم والتأهيل والإرشاد المهني التي يقدمها الصندوق، بما يعزز من فرص حصولهم على وظائف مناسبة، وتشمل عددًا من مدن ومحافظات المنطقة، من خلال محطات صباحية في الكليات التطبيقية والتقنية، ومحطات مسائية أمام الأسواق والمجمعات التجارية ومباني المحافظات.

ويشهد تنظيم هذا الفرع المتنقّل تقديم خدمات إرشادية وتدريبية متنوعة، إلى جانب تعريف الباحثين والباحثات عن عمل ببرامج دعم التوظيف، وخدمات الإرشاد المهني، والدورات التدريبية التأهيلية، بما يُسهم في رفع كفاءتهم، وتعزيز فرص توظيفهم في مختلف القطاعات.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.