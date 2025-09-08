إطلاق الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية بجامعة الباحة

أطلقت إدارة جامعة الباحة عبر وكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون دعم الخريجين، اليوم، الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية، في المدينة الجامعية.

هدف الجامعة من الفرع المتنقل

وتسعى الجامعة عبر تدشين الفرع المتنقل إلى التعريف بالبرامج والخدمات والمبادرات الداعمة للتوظيف، وتمكين خريجي وخريجات الجامعات من الاستفادة من تلك البرامج، وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، كما يعمل على تعريف الطلبة بالفرص الوظيفية، وتفعيل برامج الإرشاد التي يقدمها الصندوق، وبرامج الصندوق كـ(برنامج دروب، وبرنامج تمهير، وبرنامج دعم التوظيف، وبرنامج الشهادة المهنية الاحترافية) وغيرها من الخدمات.

جاءت مشاركة الجامعة في إطار الجهود المبذولة لتفعيل اتفاقية تعاونٍ قائمةٍ بين الجامعة وصندوق الموارد البشرية.

متى ينتهي الفرع؟

تجدر الإشارة إلى أن فرع صندوق تنمية الموارد البشرية المتنقّل بدأ أمس، جولته في منطقة الباحة، التي تستمر حتى 11 سبتمبر الجاري؛ بهدف تمكين أبناء وبنات المنطقة من الاستفادة من برامج الدعم والتأهيل والإرشاد المهني التي يقدمها الصندوق، بما يعزز من فرص حصولهم على وظائف مناسبة، وتشمل عددًا من مدن ومحافظات المنطقة، من خلال محطات صباحية في الكليات التطبيقية والتقنية، ومحطات مسائية أمام الأسواق والمجمعات التجارية ومباني المحافظات.

ويشهد تنظيم هذا الفرع المتنقّل تقديم خدمات إرشادية وتدريبية متنوعة، إلى جانب تعريف الباحثين والباحثات عن عمل ببرامج دعم التوظيف، وخدمات الإرشاد المهني، والدورات التدريبية التأهيلية، بما يُسهم في رفع كفاءتهم، وتعزيز فرص توظيفهم في مختلف القطاعات.