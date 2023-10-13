أخبار السعودية

إطلاق العيادة الأولى لـ “تأهيل مفصل فك الوجه الصدغي” بالسعودية

آياتي خيري

دشنت إدارة الصحة بجازان ممثلًة بإدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة وإدارة طب الأسنان مسار الخدمة “عيادة تأهيل مفصل فك الوجه الصدغي” التي تعتبر الأولى من نوعها بمستشفيات وزارة الصحة.
وقال مدير إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة جازان حسن سرور، أن هذا المسار يستهدف المرضى الذين يعانون من مشاكل في مفاصل الفكين أدت لعدم القدرة على فتح الفم للكلام والأكل وكثير من وظائف الفك الحركية.

وزارة الصحة السعودية

شعار وزارة الصحة السعودية _ مصدر الصحيفة: سكاي نيوز عربية

وأكد سرور أن المسار يستهدف تزويد المستفيد ببرنامج تأهيل طبي مكثف لاستعادة وظائف الفك الحركية للمستفيد والعودة لممارسة حياته الطبيعية، وتقليل الحاجة إلى الاستخدامات الدوائية والتدخلات الجراحية، مؤكداًَ البدء في استقبال الإحالات من عيادات الأسنان بالمراكز الصحية وجميع المستشفيات.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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