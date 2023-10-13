إطلاق العيادة الأولى لـ “تأهيل مفصل فك الوجه الصدغي” بالسعودية

دشنت إدارة الصحة بجازان ممثلًة بإدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة وإدارة طب الأسنان مسار الخدمة “عيادة تأهيل مفصل فك الوجه الصدغي” التي تعتبر الأولى من نوعها بمستشفيات وزارة الصحة.

وقال مدير إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة جازان حسن سرور، أن هذا المسار يستهدف المرضى الذين يعانون من مشاكل في مفاصل الفكين أدت لعدم القدرة على فتح الفم للكلام والأكل وكثير من وظائف الفك الحركية.

شعار وزارة الصحة السعودية _ مصدر الصحيفة: سكاي نيوز عربية

وأكد سرور أن المسار يستهدف تزويد المستفيد ببرنامج تأهيل طبي مكثف لاستعادة وظائف الفك الحركية للمستفيد والعودة لممارسة حياته الطبيعية، وتقليل الحاجة إلى الاستخدامات الدوائية والتدخلات الجراحية، مؤكداًَ البدء في استقبال الإحالات من عيادات الأسنان بالمراكز الصحية وجميع المستشفيات.