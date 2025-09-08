إطلاق الدورة الثانية من جائزة التميز الصناعي

دشنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الدورة الثانية من جائزة مدن للتميز الصناعي، وذلك برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف؛ من أجل دعم وتعزتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار والاستدامة، وتحسين جودة المنتجات والعمليات التشغيلية، ودعم مبادرات المسؤولية المجتمعية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فئات الدورة الثانية

وتشمل الدورة الثانية أربع فئات رئيسة يأتي على رأسها المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والمنشآت الصناعية الكبيرة، والمنشآت المتخصصة في مجال الصناعات الأساسية, وتغطي هذه الفئات مجالات الاستدامة البيئية، والابتكار الصناعي، والتحول الصناعي، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية القدرات البشرية، إضافة لجائزة مدن لرواد الصناعة المخصصة للأفراد المتميزين في قيادة الصناعة، والمرأة في الصناعة، وصنّاع الأثر.

مدة التسجيل

وقالت “مدن” أن الجائزة تمثل إحدى المبادرات النوعية التي تستهدف دعم الريادة الصناعية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة متكاملة جاذبة للاستثمار، داعية الأفراد والمنشآت والمصانع إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة خلال الفترة 1 سبتمبر – 31 ديسمبر.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة مدن للتميز الصناعي في دورتها الأولى شهدت مشاركة واسعة من مختلف المنشآت الصناعية ورواد الأعمال، وأسهمت في إبراز العديد من النماذج الناجحة، التي تعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع الصناعي بالمملكة.