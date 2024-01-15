إطلاق أبراج اتصالات مبتكرة في جزيرة “أمهات”

كشفت كلٌ من “البحر الأحمر الدولية”، المطوّرة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – وجهتي “البحر الأحمر” و “أمالا” -، و”زين السعودية” و”سيرج فيراري قروب” الفرنسية، عن سبقٍ تقنيٍّ جديد لتقديم تجربةٍ رقمية رائدة في جزيرة “أمهات”، في الوقت الذي يشهد بدء استقبال الزوار في منتجع “سانت ريجيس البحر الأحمر” وقرب اكتمال الأعمال في منتجع “نجومه، ريتز – كارلتون ريزيرف”، اللذين يقعان في الجزيرة. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، الهادفة إلى تعظيم الجهود المشتركة في مجال الاستدامة.

صورة لاحد الابراج الجديدة في جزيرة امهات_ مصدر الصورة: وكالة الانباء السعودية

وفي هذا السياق نجحت “البحر الأحمر الدولية” و”زين السعودية” في تصميم وتوزيع أبراج اتصالات مبتكرة، من أجل منح زوار هذه الجزيرة تجربة تواصل غير مسبوقة تجمع ما بين سرعة وكفاءة الخدمة والاندماج الكلي مع العناصر الجمالية للجزيرة، بما يضمن تمتعهم بتجربةٍ استثنائية على شواطئ “أمهات” البيضاء ومياهها الفيروزية الساحرة والمناظر الطبيعية الخلابة.

ومن المقرر أن يتم تشغيل هذه الأبراج المبتكرة من خلال أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، التي دشنتها “البحر الأحمر الدولية” و “زين السعودية” مؤخراً.

وفي هذا الإطار، توافقت نخبة العقول في كل من الشركتين لتصميم وتنفيذ هذه الأبراج الأولى من نوعها على مستوى العالم، باستخدام مواد مبتكرة من إنتاج “سيرج فيراري قروب” الفرنسية، لتحقق 4 أهداف رئيسية، هي: توفير سرعة وخدمات جيل خامس 5G متقدمة وتعزيز المشهد البصري الرائع للجزيرة والحد من الانبعاثات من خلال استخدام الطاقة النظيفة 100%، بالإضافة للحفاظ على التنوع البيئي وتمكين مشاركة أبراج “زين السعودية” للجيل الخامس مع جميع مشغلي الاتصالات المرخصين في المملكة.

وتحدث المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في “البحر الأحمر الدولية” الدكتور أحمد السحيلي قائلًا”نحن نطوّر اليوم لمستقبل ينعم بوجهاتٍ خلابة يكون الإنسان والطبيعة محوريها الرئيسيين, ولأنَّنا نتطلع لأن نكون روّاد التنمية المستدامة والمسؤولية البيئية حول العالم، ندرك جيداً أنَّ تحقيق هذا الهدف الطموح يتطلب أن نكون محاطين بشركاء يقاسمونا رؤيةً تنمويةً واحدة والتزاماً أخلاقياً واجتماعياً واحدًا، بالإضافة لرغبة الابتكار والتفرد, وشراكتنا الإستراتيجية مع “زين السعودية” تثمر مجدداً إنجازاً تقنياً غير مسبوق.

وأكد السحيلي أنَّ هذه الأبراج المبتكرة التي مكّنت من توفر الخدمة في جزيرة “أمهات” ستضيف إلى هذه الوجهة قيمة رقمية إلى جانب قيمتها الطبيعية والبيئية، كما ستدعم تحقيق المستهدفات الإستراتيجية، أبرزها تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيولوجي بنسبة 30% بحلول عام 2040 في وجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا”، وكذلك تحقيق عمليات تشغيل باعتماد مبدأ الحياد الكربوني بدءًا من 2030.”

ويمكن القون أن هذا الإنجاز التقني المشترك يتميز بما يقدمه من حلٍّ فريد لأكثر التحديات التقنية تعقيداً على مستوى العالم، والمتمثل بالحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فمن حيث الشكل، تتميز الأبراج بتصميمها الفريد الذي يستخدم مواد مبتكرة (من النسيج على سبيل المثال) ليندمج مع طبيعة جزيرة “أمهات” بما يضمن الحفاظ على الطبيعية الرائعة واستخدام أقل مساحة ممكنة من الأرض.

وتوفر هذه الأبراج تغطية جيل خامس (5G) متميزة بسرعات عالية باستخدام أقل عدد ممكن من الأبراج لتحقيق تغطيةٍ شاملة لجميع مقدمي الخدمة المرخصين. وإلى جانب كونها تعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 100%، فإنَّ هذه الأبراج تتميز بتصميمٍ يسمح بتدوير الهواء بما يخفض تكاليف التبريد، كما أنَّها لا تتطلب صيانة عالية. بالإضافة إلى أن ٤٠٪ من المواد المستخدمة لتصنيع هياكل الأبراج غير معدنية للحد من الأثر البيئي.

وفي ذات الإطار قال المدير العام التنفيذي للتسويق وتطوير الأعمال في شركة “زين السعودية” المهندس سلطان الهدلق : بعد ما حققناه مع شريكنا “البحر الأحمر الدولية” بتدشين أول شبكة للجيل الخامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، نسجل اليوم إنجازاً مشتركاً جديداً سيرسخ بإذن الله جهودنا للمساهمة في تحقيق رفاهية الإنسان وصولاً إلى الحفاظ على الطبيعة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة, مبينا أن أبراج “زين السعودية” التي بدأت العمل في جزيرة “أمهات” ستكون مدخلاً إلى حقبةٍ جديدة من التقدم التقني الوطني نحو مزيدٍ من رفاهية الإنسان واستدامة الطبيعة.