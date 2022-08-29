إضاقة أدوار جديدة من منصة مدرستي لاستقبال العام الجديد في المملكة 1444

مدرستي هي واحدة من أكبر المنصات التعليمية الحديثة التي صممتها المملكة العربية السعودية لطلابها لتساعد في تطوير العملية التعليمية، وتعمل على تقليل خطر انتشار فيروس كورونا حيث قدمت خطة واضحة لبقاء التلاميذ في منازلهم، وتعليمهم دون الحاجة إلى الخروج، والذهاب إلى المدارس، وساعدت هذه المنصة التعليمية الممتازة علي استمرار العملية التعليمية بين الطلاب، والمعلمين دون انقطاع من خلال التواصل عبر المواقع التعليمية عن طريق شبكة الإنترنت.

ما هي منصة مدرستي ودورها هذا العام

تقدم الوزارة التعليمية خطة العام الدراسي للمعلمين عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ومن خلال هذه المنصة يتم تنزيل الكتب التعليمية، والمناهج الخاصة بكل مرحلة تعليمية سواء كانت ابتدائية أو اعدادية أو مرحلة الثانوية العامة.

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يتم الدخول الى الموقع الخاص بالمنصة التعليمية، وتسجيل الدخول سواء من خلال الطالب أو ولي أمره لكي يحصل علي المنهج الخاص به، ويقوم بكتابة رقم الهاتف، ورقم البطاقة الشخصية سوف تصل رسالة إلى رقم الهاتف المسجل قم بالدخول عليها، واحفظ كلمة السر، والاسم الخاص بك لتتمكن من الدخول الى المنصة.

هل تشمل منصة مدرستي طلاب ذوي الإعاقة ؟

تضم هذه المنصة جميع الطلاب بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال الادوات المميزة، والفريدة التي تحتوي عليها، والتي تسهل الكثير على الطلاب، وتساعدهم في الفهم، والمشاركة.

الأدوات المتوفرة على منصة مدرستي

توجد الكثير من الأدوات التعليمية التي تساعد الطلاب في فهم ما هو مقدم لهم على هذه المنصة، والمشاركة، والتفاعل معه، ومن هذه الأدوات الواقع المعزز، وهو يوفر عدد كبير من الفيديوهات التي تشرح المفاهيم التعليمية لكل فصل دراسي بكل سهولة كذلك يوجد قنوات عين، وهي تساعد في الشرح المفصل للطلاب لكل ما يحتاجونه في أي مادة تعليمية، وتوفر أيضاً اختبارات عين لتقييم مدى فهم الطالب للمعلومات المقدمة، وبعدها يتقدم في المستوى التالي، وتعمل هذه الاختبارات علي زيادة ثقة الطلاب بأنفسهم كذلك أداة اللعب، والتعلم تساعد في الترفيه عن الطلاب مع تقديم الفائدة الرياضية من خلال اللعب مع التعليم.