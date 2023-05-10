إصدار لائحة جديدة من قِبل هيئة الطيران تهدف إلى تعزيز حقوق المسافرين

أشارت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر حسابها على منصة “تويتر”، إلى إصدار لائحة جديدة تعزز حقوق المسافرين وتحميهم، كبديل عن اللائحة التنفيذية الحالية لحماية حقوق العملاء التي صدرت بقرار المجلس رقم 380/20 بتاريخ 26/5/1438هـ، وكل اللوائح التي سبقتها، ودعت الهيئة جميع المهتمين إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بهدف تعزيز حقوق المسافرين وتحسين تجربتهم.

حقوق المسافرين في اللائحة الجديدة

تتضمن اللائحة الجديدة الإلتزامات التي يجب على شركات الطيران تقديمها في حال رفض إركاب المسافرين أو إلغاء الرحلة أو تأخيرها، فعلى الناقل الجوي توفير مشروبات ومرطبات للمسافرين من الساعة الأولى للتأخير، وتقديم وجبة مناسبة إذا تجاوزت مدة التأخير 3 ساعات عن وقت المغادرة، وتوفير إقامة فندقية وترتيبات مواصلات من وإلى المطار لكل مسافر إذا تجاوزت مدة التأخير 6 ساعات عن وقت المغادرة.

تؤكد اللائحة الجديدة على حق المسافر في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لتقدير حجم الضرر وتحديد التعويض المناسب للأضرار التي تنتج عن عدم الامتثال من قبل شركة الطيران لشروط وأحكام عقد النقل الموقع بين الطرفين.

ومع ذلك، يُعفى الناقل الجوي من التعويض المالي المرتبط بحالات تقديم الرحلات أو تأخيرها التي تنجم عن قضايا أمن وسلامة النقل الجوي، وذلك وفقًا لتقارير معتمدة من الهيئة، ولا يُعفى الناقل الجوي من واجب تقديم المساندة للمسافرين في أي حالة.