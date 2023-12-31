إصدار طابع بريدي ” مسارات تربطنا بالمستقبل” إحتفالا بإنجازات النقل

قررت مؤسسة البريد السعودي “سبل” بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية إطلاق طابعاً تذكارياً بعنوان ” مسارات تربطنا بالمستقبل” إحتفالًا بما تشهده منظومة النقل والخدمات اللوجستية من تطورات متسارعة وإنجازات متتالية.

طابع " مسارات تربطنا بالمستقبل" _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

ويعتبر قطاع الخدمات اللوجستية، أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، حيث يشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتوسيع فرص الاستثمار مع القطاع الخاص، حيث أسهم القطاع من خلال نموه السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي “سبل”، تواكب أبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وكذلك أهم المناسبات الدولية، حيث تصدر الطوابع البريدية التذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدثاً هاماً، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودية، ما يجعلها خياراً مثالياً لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وللمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.