إصدار رخصة قيادة جديدة عبر منصة أبشر absher.sa وقيمة المخالفة 1000 ريال سعودي
أعلنت الإدارة العامة للمرور بداخل المملكة العربية السُّعُودية عن أهم الطرق والشروط اللازمة لإصدار رخصة قيادة جديدة كما أوضحت أن قيمة المخالفة الواقعة على المواطنين المخالفين قدرت بمبلغ 1000 ريال سعودي كما قامت الإدارة العامة للمرور بنشر جداول توضح بها قيمة المخالفات المرورية وأنواعها وقيمة رسوم تلك المخالفات.
وقد أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي أن قيمة الرسوم للحصول على رخصة قيادة جديدة تبلغ 40 ريال سعودي سنويا، كما قررت أن قيمة رسوم تجديد رخصة القيادة سنويا يبلغ 100 ريال سعودي، كما حددت الإدارة العامة للمرور قيمة 1000 ريال سعودي ثمنا للمخالفات قيادة السيارات التي لا تتوافر فيها تجهيزات كالمكابح وأنوار السيارة وعبوة إطفاء الحرائق أو إحداث ضوضاء أو القيادة برخصة قيادة منتهية المفعول الانشغال بالهاتف خلال قيادة السيارة وغيرها من أساسيات السيارة وقيادة السيارة، التي تؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل والحوادث على الطرق ولا سيما السريعة منها.
إصدار رخصة قيادة جديدة 1443:
وقد نشرت الإدارة العامة للمرور في وقت لاحق عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها جدول المخالفات رَقَم ثلاثة الخاص بالمخالفات وقد قدرت قيمة مخالفاته من 300 ريال سعودي إلى 500 ريال سعودي.
كما نشر أسعار جميع المخالفات الأخرى وقيمتها وتطلب من جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية والقيادة بحرص على شتى الطرق، وفيما يلي الشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة قيادة جديدة.
شروط الحصول على رخصة قيادة جديدة:
- ألّا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة القيادة عن 18 عام.
- تقديم كل المستندات والأوراق اللازمة الخاصة بالمتقدم للحصول على رخصة قيادة جديدة.
- إرفاق عدد ست صور شخصية للمواطن الراغب في الحصول على رخصة القيادة.
- يخضع المواطن إلى الكشف الطبي ويجب أن يجتازه بنجاح.
- يقوم المواطن بدفع قيمة الرسوم النقرة الخاصة بالحصول على رخصة القيادة.
- أن يتمتع المواطن بحسن السير والسلوك.
- يجب أن يقدم المواطن شهادة تثبت أنه ليس عليه أي سوابق أو مخالفات أو قضايا من أي نوع.
- يجب أن يجتاز المواطن اختبارات القيادة من قبل إدارة المرور وينجح بها.
- أن يقوم المواطن بتسديد أي غرامات أو مخالفات عليه.
- أن يقدم المواطن بطاقة هِواية شخصية سارية المفعول.
- يجب تقديم أوراق الإقامة النظامية لغير السعوديين.
الذي عنده مخالفة مرورية والم يسدد وكيف يجاداد الراخص القيادة عجيب المفروض تجديد رخصة قيادة عادي يجداد المواطن رخيص القيادة بدون تسديد المخالفات المرورية الزم يكون هناك مسأول يركز على هذي النقاط
طيب اكثر مدارس السياقه لا توجد بها مواعيد الذي بالرياض ومكه وجدة
زوجتي مقدمه على الرخصه من سنه ونصف ولسى اختبارها بعد شهر
البنغالي يطلع رخصه في أسبوع
من اليوم بشوف لي حمار وبلا هاالسياره
نشري حمير احسن
انا خرجت خروج نهائي والحين رجعت بتأشيره جديده وعندي رحصه سارية المفعول ماذا يجب عليا القيام به تجاه الرخصه والإقامة